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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Traducido por

Todos los caminos conducen a Roma: ¿cómo logró el Real Madrid la remontada histórica en la Champions League?

FEATURES
Analysis
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Italia
España

El club español remontó desde muy atrás

El partido entre Real Madrid y Roma en la Champions League no fue más que una de tantas muestras de arte que la capital italiana ha presenciado a lo largo de su historia, aunque esta vez con el rostro moderno de esas artes: el fútbol.

El Real Madrid firmó una remontada histórica, con la que dio vuelta a su desventaja de 1-3 ante la Roma para ganar por 4-3, en el estadio Olímpico de la capital italiana, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

  • El centro del campo del Real Madrid: la gran crisis

    El italiano Gian Piero Gasperini, director técnico de la Roma, comenzó el partido de la mejor manera posible, presionando el centro del campo del Real Madrid y privándolo del balón, algo en lo que tuvo un éxito rotundo.

    El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ayudó a Gasperini a que su plan saliera bien, al apostar por la dupla de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el centro del campo.

    Ambos jugadores, además del inglés Jude Bellingham, fracasaron en el intento de sacar el balón desde abajo bajo la presión italiana, lo que hizo que el conjunto blanco se derrumbara por completo, hasta recibir el primer gol.

    Y aunque la estrella francesa Kylian Mbappé marcó el gol del empate para el conjunto blanco, fue gracias a una habilidad puramente individual, que no refleja un trabajo colectivo del Real Madrid.

    Quedó claro que el conjunto blanco necesita a un jugador con las cualidades de Bernardo Silva y Arda Güler, para controlar mejor el balón y salir de la tenaza que el equipo italiano montó en el centro del campo.

  • Llegar tarde

    Mourinho se dio cuenta de esto tarde, después de recibir el tercer gol del equipo italiano, pero fue mejor eso que no darse cuenta nunca.

    El técnico portugués dio entrada a Arda Güler primero, en el minuto 58, y después a Bernardo Silva, en el minuto 69, con el fin de crear un centro del campo nuevo, dominante y con capacidad de posesión.

    Y desde ese momento, las cosas se dieron la vuelta por completo y, a pesar de la salida de un jugador habilidoso como Vinicius Junior, el equipo pasó a tener más capacidad para controlar el balón y atacar a los locales.

    Y, efectivamente, el Real Madrid logró generar un peligro real sobre la portería de la Roma y marcó un gol que fue anulado, antes de anotar 3 goles con los que arrebató los puntos del partido en los últimos 7 minutos de juego.

  • Todos los caminos conducen a Roma

    Y al igual que Gasperini brilló al inicio del partido, hasta ponerse por delante, fracasó por completo en el tramo final, hasta el punto de ser una de las causas de la derrota.

    Con la salida de Tchouaméni del partido, el Real Madrid tuvo más posesión del balón, pero al mismo tiempo perdió por completo la profundidad en el centro del campo, al quedar Valverde solo como elemento capaz de defender.

    Y pese a ello, el técnico italiano no pensó en aprovechar esa grieta para acabar con los sueños del Real Madrid; al contrario, se replegó en exceso y se dedicó a esperar el juego rival, algo que las defensas del equipo no pudieron soportar hasta el final del encuentro.

    El conjunto italiano retrocedió enormemente y dejó el balón al Real Madrid, y los jugadores del equipo blanco supieron aprovechar las ocasiones, hasta que todos los caminos llevaron a la portería de la Roma.

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