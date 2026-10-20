Todos locos por Varela: el Inter lo estudia, el Benifca puede igualar la oferta, pero no tiene la «recompra»

En primer lugar está el Benfica, que se desprendió de él en verano: con una media de un gol por partido en el inicio del campeonato, el futbolista de 21 años es una de las sorpresas de esta Serie A. Su gran capacidad goleadora ha despertado el interés de muchos grandes clubes italianos y europeos. En particular, el club de Lisboa, que tenía sus derechos mientras Varela destacaba el año pasado cedido en el Gil Vicente, lo dejó marchar en verano, pero conserva sobre él los derechos de tanteo, es decir, el derecho a igualar futuras ofertas, ante las muestras de interés y los sondeos que podrían desarrollarse en las próximas semanas.















