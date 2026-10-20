El Monza disfruta de su goleador Gustavo Varela, al menos hasta enero. Tras un excelente inicio de temporada, el delantero centro portugués ya ha despertado el interés de varios grandes clubes: suma 6 goles tras 7 jornadas de liga, pese a haberse perdido un partido por lesión, de los 13 que ha marcado el equipo de Brianza. Es el segundo máximo goleador de la Serie A, empatado con Donyell Malen y por detrás de Antonio Raimondo, y además ha marcado 2 goles en la Copa Italia en su temporada de debut en Italia.
Todos locos por Varela: el Inter lo estudia, el Benifca puede igualar la oferta, pero no tiene la «recompra»
EL BENFICA Y LOS DERECHOS DE TANTEO
En primer lugar está el Benfica, que se desprendió de él en verano: con una media de un gol por partido en el inicio del campeonato, el futbolista de 21 años es una de las sorpresas de esta Serie A. Su gran capacidad goleadora ha despertado el interés de muchos grandes clubes italianos y europeos. En particular, el club de Lisboa, que tenía sus derechos mientras Varela destacaba el año pasado cedido en el Gil Vicente, lo dejó marchar en verano, pero conserva sobre él los derechos de tanteo, es decir, el derecho a igualar futuras ofertas, ante las muestras de interés y los sondeos que podrían desarrollarse en las próximas semanas.
2 MILLONES PARA EL MONZA, SIN OPCIÓN DE RECOMPRA PARA EL BENFICA
Sin embargo, el Benfica no tiene ningún derecho de recompra sobre el delantero, a diferencia de lo que apuntaban algunos rumores surgidos esta mañana en Portugal. Solo el Monza tiene el control total sobre el jugador, mientras que el club portugués únicamente puede igualar futuras ofertas. Los derechos del futbolista nacido en 2005 pertenecen íntegramente al club de Brianza, que lo fichó de forma definitiva en verano por poco más de 2 millones de euros de cantidad fija.
El Inter observa
Al Benfica, además de los derechos de igualación, le corresponderá también el 20 % de la futura plusvalía que obtenga el Monza. El Inter ya se ha movido para observar a Varela: anoche, en el U-Power Stadium, con motivo del 4-0 del Monza ante el Cagliari, en el que firmó dos goles y una asistencia, estuvo presente el director deportivo del Inter, Dario Baccin, precisamente para seguir al portugués, que dejó una buena impresión. ¿Podría ser ya un objetivo para el mercado de invierno?
EL PADRE FUTBOLISTA
El portugués vivió una infancia ligada al mundo del fútbol, ya que de niño acompañaba a su padre, Fernando, a casi todos los entrenamientos. Su padre, defensa central, lo tuvo muy joven, a los 17 años, antes de triunfar en el fútbol: «Lo llevaba conmigo, desayunábamos y luego lo dejaba corretear por el campo». Un día, Gustavo apareció junto a los demás compañeros mientras el equipo estaba reunido en círculo para hablar del partido anterior. Salió de repente de los vestuarios dando una patada al balón y lanzándolo por los aires: «Le dije al entrenador que lo dejara, porque era imposible mantenerlo quieto».
Padre e hijo, rivales en el campo
Una historia de esfuerzo y sacrificios. Una infancia pobre y difícil, con un padre que empezó a ganar algo de dinero alrededor de los veinte años: «Pedí ayuda y la recibí de mis suegros, de mis padres y de mis amigos». En 2024, los dos jugaron uno contra el otro por primera vez en sus carreras: Gustavo era el delantero del Benfica B, el equipo en el que creció, mientras que Fernando jugaba en el Alverca y le tocó marcarlo. Toda la familia estaba en la grada para verlo. El partido más importante de su carrera.
LA CARRERA
Varela marcó seis goles con el Gil Vicente el año pasado, mientras que la temporada anterior había debutado con el primer equipo contra el Oliveirense. En la temporada 2024-25, la de su enfrentamiento con su padre, había marcado 14 goles con el segundo equipo. Nacido y criado en Lisboa, acompañó a su padre durante sus años por Europa: de 2016 a 2022 fue uno de los delanteros de las categorías inferiores del PAOK, en Grecia. Cuando le preguntaron cuál era su mayor sueño, fue claro: «He jugado contra mi padre, ¿qué más puedo pedir? Por lo demás, la selección portuguesa es un gran objetivo». Si sigue así...
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