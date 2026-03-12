«Todos están locos por él»: una exestrella del BVB compite incluso con Harry Kane en Italia

A sus 68 años, Gian Piero Gasperini no solo es un veterano del fútbol profesional, sino que siempre ha sido un astuto zorro. Lo demostró recientemente en el Atalanta de Bérgamo, donde estuvo nueve años al frente del equipo y le llevó a conseguir el mayor éxito de su historia al ganar la Europa League en 2024, lo que le valió a él mismo su único título en más de 30 años como entrenador.
Desde el verano, Gasperini trabaja para el AS Roma. Allí le va bastante bien: tras la primera vuelta, el equipo de la capital tenía la mejor defensa de la liga, con doce goles en contra en 19 partidos. Sin embargo, solo 22 goles marcados eran mejorables.
Pero también era explicable. Ni el antiguo máximo goleador de La Liga, Artem Dovbyk, ni el eterno Paulo Dybala, ni el irlandés cedido Evan Ferguson lograron cifras fiables en ataque. Durante mucho tiempo, Matias Soule, un jugador de banda, fue el máximo goleador del equipo.
Pero entonces llegó el invierno y Gasperini hizo lo que ya había hecho en Bérgamo: fichó a un nuevo jugador y lo alineó en una posición en la que no había jugado antes. En el Atalanta, esto funcionó a la perfección con Ademola Lookman. El exjugador del Leipzig, que en el equipo sajón jugaba en todas las posiciones menos en la delantera, tuvo un desarrollo espectacular con Gasperini y se lo agradeció con tres goles en la final de la Europa League contra el Leverkusen.
- Getty Images Sport
Gasperini convirtió a Malen en el Lookman romano
Gasperini convirtió a Donyell Malen, conocido en la Bundesliga por su etapa en el Borussia Dortmund, en el Lookman romano. Allí, el holandés, que le costó al BVB 30 millones de euros, jugaba principalmente en la banda y muy raramente en el centro. Tampoco era delantero en el Aston Villa, desde donde Malen fue cedido al Roma por dos millones de euros.
A Gasperini no le importó nada de eso. Alineó a Malen como delantero centro y este rindió como nadie se atrevería a soñar con un jugador cedido. El jugador de 27 años lleva ya seis goles en ocho partidos.
Estos goles eran muy necesarios, ya que la Roma también tiene otros problemas en ataque. Dybala está lesionado y necesitará un mes y medio más de recuperación, Dovbyk tendrá que esperar cuatro semanas más para volver y Ferguson tiene el tobillo tan dañado que no volverá a jugar esta temporada.
- Getty Images
El debut soñado de Malen: líder en cinco categorías
Con su sensacional debut, Malen se ha ganado el corazón de los aficionados en un abrir y cerrar de ojos. El exjugador del Dortmund siguió los pasos de dos leyendas: solo Gabriel Batistuta, pieza clave en el último título de liga del Roma en 2001, marcó más goles (8) en sus primeros siete partidos con el club. Además, a principios de marzo, solo Harry Kane (nueve goles), del Bayern, superaba a Malen en las cinco grandes ligas europeas.
Los periódicos italianos se mostraron eufóricos. «Todos están locos por Malen», titulaba el Corriere dello Sport. «El factor Malen: es el delantero que le faltaba a la Roma», afirmaba la Gazzetta dello Sport.
Esto también tenía que ver con la frialdad de Malen. El 49 veces internacional es enormemente eficaz frente a la portería desde que juega en la Serie A. Desde su debut, lidera cinco categorías: tiros a puerta (36), tiros entre los tres palos (13), remates dentro del área (31), contactos con el balón dentro del área (70) y goles esperados (5,48). «La influencia de Malen ha sido simplemente perfecta», afirmó la liga al nombrarlo jugador del mes de febrero.
- Getty Images Sport
«Como un algoritmo humano»: la pintura entusiasma en Roma
«Sus movimientos parecen un algoritmo humano: concretos y con precisión quirúrgica. Malen ha liberado al Roma de su jaula ofensiva», afirmó el exdirector deportivo del club, Walter Sabatini.
Malen, por su parte, ha reaccionado al revuelo que se ha formado a su alrededor con la calma habitual, que también podría calificarse de fría. «Gasperini me ha explicado dónde quiere utilizarme y en qué posición debo jugar», afirmó. «He jugado en muchas posiciones, pero como delantero centro me siento cómodo y soy peligroso».
La apuesta de Gasperini con Malen ha funcionado muy bien hasta ahora. Para el entrenador, no ha sido ninguna sorpresa. «Malen tiene exactamente las cualidades que buscaba», afirmó. «Se mueve tanto en profundidad como en amplitud, controla el balón en el área y remata con fuerza de inmediato. Estas cualidades son fundamentales para nosotros. Con Malen en la primera vuelta, habríamos sumado algunos puntos más».
- AFP
La obligación de comprar para pintar es casi segura.
Ahora, en la segunda vuelta, el ritmo de Malen y la Roma aumentará notablemente en los próximos días. El jueves por la noche se disputará el duelo italiano de octavos de final de la Europa League contra el FC Bolonia. En diez días se disputarán cuatro partidos.
Casi más importantes son los de la liga. Los romanos quieren clasificarse para la máxima categoría por primera vez desde la temporada 2017/18. Actualmente ocupan el cuarto puesto con 51 puntos en 28 partidos, muy por encima de la línea de corte, pero detrás les acechan el Como, con los mismos puntos, y el Juventus de Turín. El antiguo club de Gasperini, el Bergamo, está a cinco puntos del Roma.
El entrenador espera que Malen continúe con su racha y recientemente volvió a elogiarlo con los mayores elogios: «Tiene las mejores cualidades que un delantero puede tener: es versátil, muy rápido, técnicamente hábil y sabe combinar bien con sus compañeros. El equipo necesita un jugador como él».
Mientras tanto, Malen ya puede sentirse prácticamente seguro en la capital italiana. Su cesión incluye una obligación de compra de unos 28 millones de euros, que se hará efectiva si la Roma se clasifica para la Champions League o la Europa League. Según los medios de comunicación, el club no quiere desprenderse de él bajo ningún concepto.
Donyell Malen: estadísticas de rendimiento para el AS Roma
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Minutos jugados 8 6 0 1 661