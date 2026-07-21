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Thomas Hindle

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«Todos estáis viendo el mismo partido»: el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reflexiona sobre el Mundial 2026, desde Rikers Island hasta un legado futbolístico duradero

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Desde entradas con descuento y festivales gratuitos para aficionados, hasta campos de fútbol abiertos las 24 horas y una visita a Rikers Island, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, explica a GOAL cómo su administración buscó hacer que el Mundial fuera accesible para todos y qué legado espera dejar.

NUEVA YORK — Zohran Mamdani visitó Rikers Island la semana pasada y una conversación le impactó. El alcalde de Nueva York vio la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina con algunos de los cerca de 7.000 reclusos. Durante el partido conoció a un hombre que iba a salir ese día.

«Ese día se iba a casa y estaba muy emocionado por ver a su hija, que lo iba a recoger», explicó Mamdani a GOAL en Gracie Mansion.

La charla no fue sobre tácticas ni el marcador, pero el partido les dio un terreno común a dos neoyorquinos cuyos caminos quizá nunca se hubieran cruzado. Esa conexión, explicó, marcó cómo quiere que la ciudad viva el Mundial.

Esa charla le recordó que el fútbol es, ante todo, una fuerza unificadora. Allí estaba él, el alcalde de Nueva York, conectando con un hombre a quien quizá nunca hubiera conocido, gracias a lo que veían en la televisión. Y ese ha sido el objetivo central de la experiencia de Mamdani con el Mundial.

Organizar un Mundial es complejo, y más en Nueva York: ocho millones de habitantes repartidos en cinco distritos, muchos con lazos con los equipos, pero los ocho partidos locales, incluida la final, se jugaron al otro lado del Hudson, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El equipo de Mamdani trabajó para llevar el torneo a las comunidades y hacerlo más accesible. Tras 39 días y múltiples iniciativas, el alcalde, de 34 años, cree que lo logró.

«Siempre hay más por hacer, pero me enorgullece lo logrado en este mes. Antes del Mundial surgieron dudas sobre para quién era el torneo y cómo hacerlo asequible; nos enfocamos en responder esas preguntas», afirmó.

  • Zohran MamdaniGetty

    Hacer que el fútbol sea más asequible

    El principal problema de la Copa del Mundo fue el alto costo de las entradas y el aumento de las tarifas de transporte, lo que dejó el torneo fuera del alcance de muchos aficionados. Además, Mamdani enfrentó complicaciones burocráticas por la gestión compartida del MetLife Stadium entre Nueva York y Nueva Jersey, lo que implicaba coordinar con el estado, el comité local y la FIFA.

    Mamdani, un declarado aficionado al fútbol que asistió al Mundial de 2010 en Sudáfrica a los 18 años, asumió esos retos con total dedicación. Pero su margen de maniobra era limitado. Los partidos se jugaban en Nueva Jersey, y muchas decisiones clave quedaban en manos de la FIFA y del comité organizador local. Por eso, su administración se centró en lo que sí podía controlar: entradas con descuento, eventos de visionado gratuitos y espacios para que los neoyorquinos jugaran.

    «Nos enorgulleció ser el primer y único organizador de la ciudad en conseguir una asignación de entradas con descuento: 1.000 entradas a 50 dólares cada una. Cuando asumí el cargo, estaba previsto que las fiestas para aficionados tuvieran un precio de entrada. Hicimos que todas y cada una de las fiestas para aficionados en toda la ciudad de Nueva York fueran gratuitas», afirmó.

    Además, habilitó campos de fútbol gratuitos por la noche, un campo permanente en Central Park y ofertas de 26 dólares en comida y bebida en establecimientos seleccionados. La NWSL se sumó con entradas a 15 dólares para el partido Gotham-Washington Spirit en el Citi Field, que agotó las localidades (42 175 espectadores).

    Esas medidas no acabaron con todas las quejas: las entradas seguían siendo caras, el traslado al estadio costaba y la ciudad dependía de la FIFA, el comité y Nueva Jersey. Las 1.000 entradas baratas eran solo una fracción de las localidades, pero superaron lo logrado por otros. Mamdani defendió que, aun así, la ciudad había logrado que el torneo fuera más accesible fuera del estadio.

    • Anuncios
  • Colombia fans Times SquareGetty

    «Da igual quién juegue, es un partido en casa»

    Es importante que todo salga bien en las 16 ciudades de la FIFA —sin olvidar las docenas que acogieron concentraciones de entrenamiento—, pero parece aún más crucial en Nueva York, gracias a sus enormes comunidades de inmigrantes, explicó Mamdani.

    «No se puede describir la cultura del fútbol en Nueva York sin describir su cultura inmigrante; por eso, quien juegue siempre parece estar en casa», afirmó.

    Por eso se seleccionaron docenas de enclaves en los cinco distritos para la programación. Cincuenta calles peatonales cerca de colegios se convirtieron en campos de fútbol antes del torneo, y la oficina de Mamdani organizó eventos en comunidades de inmigrantes de toda la ciudad. Gracie Mansion, la residencia del alcalde, acogió partidos improvisados durante todo el torneo; incluso Mario Balotelli participó en uno. La penúltima edición destacó a las diásporas cuyos equipos se habían clasificado por primera vez.

    «Hemos visto tanto a las comunidades que llevamos años asociando con el Mundial —la brasileña, la colombiana— como a otras para las que era la primera vez: Uzbekistán, Cabo Verde. Se vio a Haití por primera vez en décadas, y lo que eso significó para algunas zonas de la ciudad», afirmó Mamdani.

  • Zohran MamdaniGetty

    «Algo que perdure más allá del partido»

    El 8 de junio, Mamdani mostró su lado más fan. Estaba en un campo de fútbol sala recién inaugurado en Central Park, junto a George Weah, ganador del Balón de Oro 1995. En su discurso homenajeó al exdelantero de Mónaco, PSG y Milán, a quien admitió idolatrar.

    «De niño en África Oriental, había ídolos. Y luego estaba George Weah, el primer africano en ganar el Balón de Oro. Si le hubieras dicho al niño de siete años que era yo que algún día seguiría sus pasos, me habría decepcionado al saber que hablábamos de política», declaró ante un grupo de periodistas.

    Sin embargo, el campo donde estaba era más importante que sus recuerdos de infancia. El legado de un Mundial es un tema delicado: el torneo no dura solo seis semanas, sino meses, años y décadas después.

    Averiguar cómo puede perdurar es un auténtico reto. Para Mamdani, la solución consistía en permitir que la gente jugara de forma gratuita. Eso significaba un campo en cada distrito abierto las 24 horas del día, así como un campo en Central Park que estuvo en funcionamiento durante seis semanas.

    «Queríamos que esto perdurara más allá del partido. Por eso creamos varios campos, uno en cada distrito, abiertos las 24 horas, y eso es lo que debe dejar este torneo. Pero, al fin y al cabo, ¿qué les queda a los neoyorquinos?», concluyó Mamdani.

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  • FIFA ArenaGetty

    Reflexiones sobre el futuro del fútbol

    Mamdani, aficionado al fútbol, sabe que estas iniciativas levantan el ánimo y pueden mejorar el deporte. En este país el fútbol es caro y muchos no pueden pagarlo. Los campos suelen ser inaccesibles, costosos o de mala calidad. Hacerlo gratuito —o casi— beneficiará al país a largo plazo.

    Quizá de ahí surja una leyenda de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

    «Espero que, dentro de unas décadas, recordemos a un jugador de la selección masculina de Estados Unidos que se abriera camino en el campo 24/7 o en uno de los trenes decorados con los colores de las selecciones que jugaban aquí», afirmó.

    Es parte del esfuerzo que se hace en cada torneo: cuantos más ojos, piernas y accesibilidad haya, mejor le irá al fútbol. Los datos lo confirman.

    «En cada Mundial todos dicen: “¡Lo hemos conseguido!”. Pero las estadísticas muestran que casi tantos estadounidenses vieron a la selección masculina como a los Knicks. Es una cifra increíble para un solo partido y refleja el interés», añadió Mamdani.

  • Mamdani Getty

    «Todos estáis viendo el mismo partido»

    Este Mundial también fue especial. Las camisetas inspiradas en Nueva York, creadas por el estudio de arte de Brooklyn Mazzi, se agotaron rápido. Por toda la ciudad surgieron iniciativas de grandes marcas con figuras del fútbol, la cultura y el arte. El mundo miró a Nueva York. A simple vista, todo iba bien.

    Pero quizá la imagen que perdure sea la de aquella tarde en Rikers. Este complejo de 400 acres, al que se accede por un puente desde Queens, suele estar aislado de la ciudad que lo gestiona. Sin embargo, durante un día estuvo muy conectado con el resto de la urbe. Aquí todos somos neoyorquinos. El Mundial lo recordó.

    «Cuando estás en un lugar como Rikers Island, sientes que vives en un mundo diferente. Puedes mirar a través de los barrotes y ver una ciudad que, a menudo, da la sensación de que no te devuelve la mirada. Y queremos dejar claro que, de hecho, se trata de una sola ciudad. Lo especial del Mundial es que, estés donde estés, todos vemos el mismo partido», afirmó Mamdani.