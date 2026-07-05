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Yosua Arya

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«Todo va bien»: la novia de Enzo Fernández desmiente que la pareja quiera marcharse de Inglaterra, mientras los rumores sobre el Real Madrid rodean al centrocampista del Chelsea

Enzo Fernández
Real Madrid
Chelsea
Premier League
Primera División

Valentina Cervantes insiste en que Enzo Fernández y su familia no quieren dejar Inglaterra, pese a los rumores que los vinculan con el Real Madrid. La pareja del centrocampista del Chelsea afirma que están asentados en Londres, donde sus hijos estudian, y niega cualquier cambio cercano.

  • La pareja de Fernández insiste en que la familia es feliz en Inglaterra

    Cervantes ha desmentido los rumores sobre una posible salida de Fernández del Chelsea al Real Madrid. En «El Chiringuito» afirmó que la familia está establecida en Inglaterra y no planea mudarse. Su hijo nació allí y sus hijos estudian allí. El Chelsea pagó un récord británico al Benfica y su contrato dura hasta 2032, lo que dificulta cualquier traspaso.

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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Cervantes desmiente los rumores sobre su salida

    Cervantes, al hablar de los rumores, afirmó que está contenta con la situación familiar en Inglaterra y desmintió que Fernández quiera dejar el Chelsea.

    «No, sinceramente, todo va bien», aseguró. «Mi hijo nació en Inglaterra y allí van al colegio, así que estoy muy contenta. Cualquier equipo me vale. Sea cual sea el equipo, estaré bien».

    Al preguntarle si fichar por el Real Madrid sería cumplir un sueño, añadió: «No, para mí todos los equipos son iguales».

  • El Chelsea sigue en una posición sólida

    Fernández ha sido relacionado en repetidas ocasiones con el Real Madrid, y hay informaciones que sugieren que ha sido identificado como un posible fichaje para el centro del campo. Sin embargo, su contrato a largo plazo con el Chelsea y la supuesta determinación del club de retenerlo dificultan cualquier acuerdo.

    Los rumores se avivaron tras unas declaraciones atribuidas a Javier Pastore, quien insinuó que Fernández había valorado opciones fuera de Stamford Bridge y podría inclinarse por fichar por un club como el Real Madrid, aunque afirmó que su prioridad inmediata seguía siendo la selección argentina.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La atención sigue centrada en los compromisos internacionales

    La prioridad de Fernández ahora es la selección argentina, que el martes juega contra Egipto en los octavos del Mundial. El Real Madrid ha emitido un comunicado para aclarar que no negocia con el Chelsea el traspaso del centrocampista.