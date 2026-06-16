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¡Todo un ejemplo! Kobbie Mainoo inspira a Kai Rooney, joven talento de la cantera del Manchester United, y Wayne, máximo goleador del club, le envía un mensaje especial al centrocampista inglés
Un sello de calidad legendario
El meteórico ascenso de Mainoo, de promesa de la cantera a internacional con Inglaterra, ha fascinado al fútbol. Nadie lo admira más que Rooney, icono del Manchester United. Mientras el joven se prepara para el debut de los Tres Leones ante Croacia en el Mundial, recibió un emotivo mensaje de quien un día cargó con las esperanzas de una nación.
Rooney, que trabaja en Norteamérica como comentarista del torneo, le hizo saber lo mucho que su progreso significa para la gente de Manchester. Conmovido, Mainoo compartió el mensaje, en el que se resaltaba el impacto que tiene en la cantera del club.
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Inspiración para la próxima generación
El mensaje de Rooney —difundido a través de BBC Sport— tenía un profundo significado personal, sobre todo en lo que respecta a su hijo, Kai Rooney, que actualmente está dando que hablar en las categorías inferiores del United. «Hola, Kobbie, solo un mensaje para desearte mucha suerte en el Mundial», escribió el exdelantero. «Sé tú mismo y allí serás una estrella, amigo. Además, cómo has manejado esta temporada es una lección para todos los jóvenes futbolistas, un gran ejemplo para mayores y menores».
Rooney insistió en su ejemplo para quienes le siguen: «Por último, quizá no te des cuenta, pero con dos chicos en la Academia del United, eres una inspiración para ellos y para los jóvenes allí. Sigue así. Sé tú mismo. Con mucho cariño, Wazza». La mención a Kai, quien se unió al equipo sub-18 en la temporada 2025-26, resalta el ejemplo que Mainoo ha establecido.
Superar la adversidad en Old Trafford
El camino de este joven de 21 años hacia la escena internacional no ha estado exento de obstáculos. La temporada pasada, Mainoo mostró gran paciencia y profesionalidad bajo las órdenes de Rubén Amorim. Su capacidad para mantenerse concentrado en los momentos difíciles dio resultados: se convirtió en pieza clave del centro del campo del United cuando Michael Carrick lo incluyó en el once.
Su irrupción se toma como ejemplo de éxito en la cantera de Carrington. Rendir al máximo en la Premier League y ganarse un puesto en la selección inglesa demuestra que la puerta de la cima está abierta para quienes tienen el temperamento adecuado.
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Los sueños de los Tres Leones en el Mundial
Mainoo, visiblemente emocionado, respondió al mensaje describiendo a Rooney como uno de sus principales referentes. Este respaldo llega en el momento perfecto, ya que la selección inglesa de Thomas Tuchel se prepara para su andadura en el Grupo L del Mundial, que comienza el miércoles contra Croacia. Tras el enfrentamiento con los croatas, los Tres Leones se medirán a Ghana y Panamá en busca de la clasificación para las eliminatorias.
Con el respaldo del máximo goleador de la historia del United, Mainoo llega al torneo como pieza clave del centro del campo inglés. Su evolución de promesa a referente para jugadores como Kai Rooney augura una carrera exitosa tanto en el club como en la selección.