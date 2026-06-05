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«Todo se lo debo a Unai Emery»: la leyenda de Barcelona y España atribuye su carrera al técnico del Aston Villa tras un sorpresivo giro
Alba reflexiona sobre el cambio de posición que marcó su carrera
Alba ha revelado que Emery fue clave en su desarrollo al cambiarlo de extremo a lateral izquierdo durante su etapa en el Valencia (2009-2012). Aunque al principio no lo aceptó, el movimiento lo lanzó a la élite del fútbol europeo.
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Alba rinde homenaje a la influencia de Emery
El exdefensa del Barcelona cree que esa decisión sentó las bases de su éxito posterior, con grandes títulos de clubes y selecciones. En el podcast «El Camino de Mario» declaró: «Tenía veinte años y [David] Villa era un ídolo en Valencia. Emery me dijo: “Ven al primer equipo”».
Tenía otras ofertas de Segunda y Primera, pero Emery insistió. Hice la pretemporada, me fue bien y, aunque estuve un tiempo sin jugar, en un partido de la Europa League contra el Werder Bremen nos quedamos con diez. En el descanso, el preparador físico, Pako Ayestaran, me dijo: “Vas a salir, de lateral”. Nunca había jugado ahí y no sabía qué hacer.
Al principio no me lo tomé bien; era joven y cometí errores. No sabía que Emery me estaba haciendo un favor para toda mi carrera. Sin ese cambio, no habría llegado tan lejos. Empecé a jugar, recibí muchas críticas, pero él siguió creyendo en mí y hoy le estoy agradecido. Y lo recordamos porque en los entrenamientos anteriores, cuando estaba a prueba, no quería jugar de lateral. Y no me lo tomé muy bien. Gracias a Emery, he tenido la carrera que he tenido. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda alguna».
Una decisión que les llevó a conseguir trofeos y éxitos
La decisión de Emery ayudó a convertir a Alba en uno de los mejores laterales de Europa. Fichó por el Barcelona en 2012, jugó 11 temporadas y disputó más de 450 partidos, ganando seis Ligas. Su compenetración con la delantera blaugrana fue clave, y todo empezó con su cambio de posición en el Valencia.
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Emery sigue dejando huella en el Aston Villa
A pesar de la retirada de Alba, Emery se centra en el progreso del Villa. El español ha destacado por formar jugadores y mejorar su rendimiento. Además, reforzó su fama de gran entrenador europeo al ganar la Europa League con el Villa la temporada pasada, su quinto título continental con tres clubes distintos.