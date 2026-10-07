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«Todo se ha venido abajo»: el presidente del Getafe niega el fichaje de la exestrella del Real Madrid Dani Carvajal
El presidente confirma que las negociaciones han terminado
La posibilidad de ver a Carvajal de vuelta en la máxima categoría del fútbol español ha sufrido un duro revés. A pesar de las intensas especulaciones que vinculaban al legendario lateral derecho con un fichaje por el Getafe, el presidente del club, Angel Torres, ha ofrecido una actualización definitiva sobre la situación al confirmar que cualquier posible operación está ahora descartada.
Según informó ESPN, Torres fue abordado en las instalaciones de entrenamiento del club para aclarar el estado de la llegada del jugador de 34 años. Su respuesta fue contundente y puso fin a las esperanzas de que se sumara una presencia veterana a la plantilla de Jose Bordalas. "Todo se ha roto, no queda nada", señaló, dando a entender una ruptura total de las comunicaciones entre ambas partes.
- AFP
Una carrera legendaria en el limbo
Carvajal se encuentra en una inusual situación de inactividad después de que su histórica etapa en el Santiago Bernabéu concluyera en junio. El defensa dejó la capital de España como uno de los jugadores más laureados de la historia de este deporte, tras conquistar la asombrosa cifra de 27 títulos durante su etapa en el Real Madrid, incluidas varias Champions League.
Su última aparición oficial con el Real Madrid se remonta al 23 de mayo de 2026. En aquella ocasión, fue titular en la victoria por 4-2 del gigante español ante el Athletic Club.
Los recientes problemas de lesiones pasan factura
Las preocupaciones físicas se han convertido, por desgracia, en un tema recurrente en la recta final de la carrera de Carvajal. El defensa ha atravesado un periodo complicado en el plano físico, algo que probablemente influyó en la complejidad de cualquier negociación para un nuevo contrato. En octubre de 2024, sufrió una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que requirió un largo proceso de rehabilitación.
La mala fortuna volvió a golpear en 2025, cuando una grave lesión de rodilla dificultó aún más su capacidad para mantener la continuidad en el primer equipo.
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El Getafe pasa página y piensa ya en el examen ante el Barcelona
El Getafe ocupa actualmente la 11.ª posición en la clasificación de La Liga con ocho puntos, tras haber sumado hasta ahora esta temporada dos victorias, dos empates y tres derrotas. El equipo de Bordalas se prepara ahora para un duro duelo contra el líder Barcelona este próximo sábado en el Camp Nou, con el conjunto catalán situado actualmente en lo más alto con un pleno de 21 puntos.
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