Después de que Gabriel, defensa central del Arsenal, fallara el penalti decisivo el sábado por la noche en Budapest y de que los compañeros de Marquinhos celebraran de inmediato el nuevo triunfo en la Liga de Campeones, el brasileño se detuvo un momento.
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«Todo mi respeto para él»: el momento más emotivo de la final de la Liga de Campeones se vivió al margen de la gran celebración del PSG
Tras revalidar el título, Marquinhos se acercó primero a Gabriel, visiblemente afectado por su fallo en el penalti. El defensa brasileño lo abrazó y le habló con palabras de aliento.
Lo abrazó unos segundos, le habló y se notó su empatía. Solo cuando llegaron los compañeros del Arsenal, Marquinhos empezó a celebrar la dramática final de la Champions.
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El capitán del Arsenal, Ödegaard, elogia a Marquinhos: «Un auténtico caballero»
«Es un auténtico caballero. Es el jugador con más experiencia en el campo y ya ha vivido momentos así en ambos bandos. Le tengo gran respeto por su gesto, por la persona y el jugador que es», elogió Marquinhos a su homólogo, el capitán del Arsenal, Martin Ödegaard.
Quizá Marquinhos también le insinuó a Gabriel, en esa emotiva escena, que a pesar de la tragedia de esta noche debe recuperarse pronto, pues este verano le aguarda una gran tarea. Probablemente ambos formen la pareja de centrales de Brasil en el Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La Seleção de Carlo Ancelotti aspira al sexto título, aunque no parte como favorita.
El 12 de junio debutarán ante Marruecos; luego se medirán a Escocia y Haití.
Final de la Liga de Campeones: Kai Havertz hace historia, Gabriel se convierte en un personaje trágico
Para el Arsenal de Gabriel, la final de la Liga de Campeones del sábado empezó de maravilla. Kai Havertz adelantó a los ingleses en el minuto 6 y, con su gol, se convirtió en el primer alemán que marca en dos finales de la Liga de Campeones desde 1992. En 2021, había dado la victoria al Chelsea ante el Manchester City.
Esta vez su gol no bastó: Ousmane Dembélé empató de penalti en el 65 y, como el 1-1 persistió tras 90 y 120 minutos, la final se decidió en los penaltis.
Eberechi Eze falló el primer penal del Arsenal, pero, tras el error de Nuno Mendes y el acierto de Declan Rice, el marcador quedó igualado tras tres lanzamientos por lado. Gabriel, último de los cinco tiradores iniciales, necesitaba anotar para mantener viva la ilusión del Arsenal de ganar su primera ‘Champions’. Sin embargo, el brasileño envió el balón por encima del larguero y, como en 2023, el PSG volvió a coronarse campeón de Europa.
- AFP
Con Marquinhos y Gabriel: los partidos de la fase de grupos de Brasil en el Mundial de 2026
Inicio del partido (hora alemana)
Partido
Sábado 13 de junio, 00:00
Brasil vs. Marruecos
Sábado 20 de junio, 2:30
Brasil vs. Haití
Miércoles 24 de junio, 00:00 h
Brasil vs. Escocia