«Todo lo que quería»: Morgan Rogers disfruta de un debut goleador mientras el Chelsea supera al Fulham en un thriller de cinco goles

Tras su sonado fichaje por Stamford Bridge procedente del Aston Villa al principio de este mercado de fichajes, Rogers tenía muchas ganas de arrancar con fuerza bajo los focos del oeste de Londres. El nuevo dorsal 17 tenía la misión de devolverle la ventaja al Chelsea en Craven Cottage tras un inicio de partido frenético. El Chelsea se había adelantado gracias a Joao Pedro a los 32 segundos, pero vio cómo Joshua King igualaba el tanto inicial. Después apareció Rogers para ver puerta y asegurar que el equipo de Xabi Alonso se marchara al descanso con la inercia a su favor.

Al hacer balance de su primera aparición, el delantero no pudo ocultar su alegría por haber tenido un impacto tan inmediato en su nuevo club. «Fue un gran partido para jugar. Obviamente, marcar y ayudar al equipo a ganar era justo todo lo que quería en un debut», dijo Rogers. «Creo que la calidad de nuestro juego fue excelente y fue muy divertido estar ahí fuera. Fulham es un campo difícil al que venir, y ellos jugaron realmente bien, pero nosotros tuvimos esa lucha, ese carácter, y creo que fuimos el mejor equipo de la noche. Para mí, merecimos la victoria y estoy muy contento con cómo fue el partido».