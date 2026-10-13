Mientras el Manchester City se encuentra en el centro de una tormenta judicial de enormes proporciones por 115 presuntas infracciones de la normativa financiera de la Premier League, ha encontrado un aliado inesperado en la capital francesa.

La investigación sobre las finanzas del City, que abarca el periodo de 2009 a 2018, ha desatado numerosas especulaciones sobre las posibles sanciones, desde multas millonarias hasta deducciones de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría.

En declaraciones a los medios antes del partido de Champions League del PSG contra el Manchester City este miércoles, Enrique dejó clara su postura: «Hay mucho ruido alrededor de los grandes clubes. Tendremos que esperar a la decisión definitiva de quien tenga que tomarla. Estamos a la espera y espero que todo acabe bien para el Manchester City, porque todo lo que hizo sobre el terreno de juego fue increíble. Todos los títulos que ganó son merecidos. Debemos esperar a quienes tomen la decisión», afirmó el entrenador del PSG en declaraciones recogidas por Foot Mercato.