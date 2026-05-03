«Todo ha salido muy bien»: Michael Carrick habla sobre su futuro en el Manchester United tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones

El United se aseguró un puesto en la próxima Liga de Campeones tras vencer 3-2 al Liverpool de Arne Slot en la Premier League el domingo. Bajo el interino Carrick, quien reemplazó a Ruben Amorim en enero, los Red Devils han garantizado su regreso a la máxima competición europea. El tanto de Kobbie Mainoo en los últimos minutos fue clave: con Carrick, el equipo suma 10 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas en 14 jornadas. Aun así, los directivos aún no han confirmado su continuidad.