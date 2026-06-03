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Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

Traducido por

«Todo gira en torno a la conexión»: por qué Adam El Manawy, un gran aficionado belga, está recorriendo Estados Unidos en coche con motivo del Mundial

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World Cup

Este verano, El Manawy disputará su cuarto Mundial. Tras un ambicioso proyecto en 2022, sus objetivos para el mes que viene son aún más altos.

El coche de Adam El Manawy se llama «La Bestia». Es un BMW Serie 3 Coupé de 1982. Hace poco estaba destrozado: pedía cambios de aceite constantes y el motor fallaba a menudo; además, parte de la pintura se había desprendido tras casi medio siglo de carreteras.

En 2022 lo restauró: el motor volvió a rugir y el coche se convirtió en el compañero ideal para un viaje imperfecto, pero inolvidable.

El Manawy es el aficionado belga al fútbol más franco que puedas encontrar. Es actor, director y cineasta, y entre sus logros destaca haber trabajado con la famosa estrella de acción de los 80 y 90, Jean-Claude Van Damme. Pero antes que nada —sí, esas profesiones con las que gana dinero—, es un devoto del fútbol. En 2022 condujo de Bruselas a Catar para ver a los Diablos Rojos en el Mundial.

Ahora lo repite, pero a lo grande: un viaje por Estados Unidos. “The Beast” cruzó el Atlántico en barco y ahora espera en la aduana de Baltimore. Pronto volverá a rugir, con nueva pintura y algunos ajustes mecánicos, mientras El Manawy inicia su próxima aventura.

«Solo quiero viajar de otra manera, y por eso lo hago durante el Mundial, porque de alguna forma el Mundial le aporta cierta magia y te permites viajar de una forma diferente», declaró a GOAL.

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    Un vuelo de ida a Estados Unidos

    Esta vez el plan es casi el mismo: El Manawy viaja de un lugar a otro por el Mundial. No es el único; a principios de esta semana, unos aficionados argentinos llamaron la atención al ir en bicicleta de Buenos Aires a Kansas City.

    Pero su travesía tiene un giro: ha comprado solo el vuelo de ida a Estados Unidos, cuenta con dinero para gasolina y lo esencial, No ha reservado hotel ni campamento. Tiene boletos para los dos partidos de la fase de grupos de Bélgica y para las rondas siguientes, confiando en que el equipo avance. Llegará con dos camisetas de Bélgica para él y cuatro para regalar.

    Sabe que saldrá de Baltimore esta semana y debe estar en Seattle el 15 de junio para el debut de los Diablos Rojos contra Egipto. Seis días después, tendrá que estar en Los Ángeles para el encuentro ante Irán. Después, se adaptará al calendario del torneo.

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    «Simplemente me encanta este deporte»

    El Manawy juega al fútbol desde niño. En la adolescencia comprendió que no llegaría al profesionalismo.

    «Soy un gran aficionado al fútbol y empecé a jugar a los cuatro años. No se me da muy bien, para ser sincero. Simplemente me encanta este deporte», afirma. Así que la vida siguió su curso. El Manawy consiguió un trabajo, se metió en la industria del entretenimiento y se dedicó a la rutina diaria. Se mudó de un lugar a otro, pasando temporadas en Estados Unidos y en su Bruselas natal. Entrenó a niños aquí y allá. Pero en 2014, un amigo le sugirió que fuera al Mundial de Brasil.

    Allí despuntó su obsesión: ya era un ferviente seguidor de Bélgica, y el Mundial avivó su pasión. Cuatro años después, Rusia 2018 fue una decisión obvia.

    Recuerda largos viajes en tren de más de 24 horas para ir de partido en partido. Se pintaba la cara, se sentaba en las gradas más baratas, iniciaba el primer cántico y terminaba el último. Allí estaba él, con la cara sucia y una sonrisa radiante, sin callarse ni un momento.

    «Fue una experiencia fantástica», recuerda.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    «Allá donde vamos, la gente es amable»

    Qatar fue otra historia. Esta vez, El Manawy quiso ser más ambicioso. Su plan: conseguir un coche viejo, no llevar dinero para gasolina, no reservar hoteles e intentar cubrir los más de 6 400 kilómetros hasta Doha a tiempo para el primer partido de Bélgica, evitando autopistas. El viaje estuvo lleno de encuentros cotidianos con gente común.

    «Se trata de conectar, de conocer gente. No quería limitarme a promocionar el Mundial; ese no era mi objetivo», afirmó.

    El trayecto de Europa a Oriente Medio incluía atravesar países en conflicto, pero El Manawy lo consideró un riesgo calculado.

    «Cuando visité países como Irak, sabía que había un riesgo, pero era calculado. No hago locuras; en todos lados la gente es amable», explicó.

    Eso implicó alojarse con familias desconocidas en Turquía o pernoctar en un hotel que habría alejado a la mayoría de los turistas. Sin embargo, el viaje terminó en decepción: tan absorto en conducir y documentar, El Manawy se perdió dos partidos de la fase de grupos. Cuando llegó a Doha, Bélgica ya estaba eliminada. Desde un punto de vista futbolístico, el viaje no sirvió de nada.

    «Fue un desastre», bromeó. «Fue un Mundial terrible para nosotros».

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    «Puedo promover el fútbol»

    Esta vez, El Manawy quiere hacerlo bien. El proyecto sigue siendo ambicioso. Al publicar esto, «The Beast» aún atraviesa la aduana en Baltimore. Cuando esté lista, El Manawy conducirá hasta Seattle, unas 3000 millas.

    Como antes, no tiene dónde alojarse ni billete de vuelta; solo lleva dinero para gasolina, sin un coche nuevo que lo lleve.

    Pero ahora el fútbol es el verdadero gancho. Antes cruzaba países que amaban este deporte, con ligas profesionales centenarios y una rica historia. En Europa y Oriente Medio encontraba gente que hablaba su mismo idioma.

    Estados Unidos también tiene historia con el fútbol, aunque no es el deporte más popular. El Manawy lo sabe.

    «Quiero ver cómo es ahora en Estados Unidos. Sé que el fútbol no es el deporte principal, y eso será parte de mi historia; podré promoverlo y organizar partidos con quienes no lo conocen», explica.

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    «Voy a entrar en la cafetería con mi camiseta de Bélgica puesta»

    Tiene una visión muy idealista de su viaje. El Manawy se ve entrando en una cafetería con la camiseta de Bélgica y un balón, buscando interactuar. Espera que alguien reconozca el rojo de la equipación o, al menos, que quiera tocar el balón. Eso, dice, romperá el hielo y ya estará en marcha.

    «Entraré a la cafetería con mi camiseta de Bélgica y un balón; intentaré organizar partidos espontáneos con quien sea, en cualquier lugar. Ese es mi objetivo», afirma.

    Claro, hay salvedades: Estados Unidos es enorme y hay zonas con poca gente y pocos aficionados al fútbol, pero esas partes son sus favoritas, pues allí nacen las mejores historias.

    «Conduciré hacia el norte, donde apenas hay ciudades sede, sobre todo en el centro, como Montana, pero eso será interesante», explica.

    Confía en la amabilidad de la gente pese a las divisiones que vive el país; nunca ha tenido problemas y no espera encontrarlos ahora.

    Documentará el recorrido en Instagram y YouTube, como ya hizo en Catar, confiando en que surjan historias valiosas.

    Sobre el dinero, admite que, si Bélgica avanza en el torneo, el viaje se encarecerá, pero confía en la ayuda de amigos y familiares en EE. UU. si fuera necesario.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    «Lo importante es la sencillez»

    Esta vez se espera que Bélgica ofrezca más batalla. Los Diablos Rojos, renovados, mezclan jóvenes promesas con veteranos. Ya no son favoritos, pero pueden jugar con más libertad. Probablemente superarán una fase de grupos con Egipto, Túnez y Nueva Zelanda.

    A partir de ahí, todo puede pasar. Incluso podría cruzarse con Estados Unidos en octavos, así que aparecer el día antes del partido en un restaurante, vestido de rojo y con la cara pintada, puede ser arriesgado.

    Pero El Manawy confía en la gente y en un amor por el fútbol aún por descubrir. Al fin y al cabo, es un hombre con un coche, unas entradas y un sueño. Quizás esta sea la mejor manera de vivir el Mundial.

    «Al final, todo se reduce a la sencillez», dijo.

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