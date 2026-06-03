«Todo gira en torno a la conexión»: por qué Adam El Manawy, un gran aficionado belga, está recorriendo Estados Unidos en coche con motivo del Mundial

El coche de Adam El Manawy se llama «La Bestia». Es un BMW Serie 3 Coupé de 1982. Hace poco estaba destrozado: pedía cambios de aceite constantes y el motor fallaba a menudo; además, parte de la pintura se había desprendido tras casi medio siglo de carreteras.

En 2022 lo restauró: el motor volvió a rugir y el coche se convirtió en el compañero ideal para un viaje imperfecto, pero inolvidable.

El Manawy es el aficionado belga al fútbol más franco que puedas encontrar. Es actor, director y cineasta, y entre sus logros destaca haber trabajado con la famosa estrella de acción de los 80 y 90, Jean-Claude Van Damme. Pero antes que nada —sí, esas profesiones con las que gana dinero—, es un devoto del fútbol. En 2022 condujo de Bruselas a Catar para ver a los Diablos Rojos en el Mundial.

Ahora lo repite, pero a lo grande: un viaje por Estados Unidos. “The Beast” cruzó el Atlántico en barco y ahora espera en la aduana de Baltimore. Pronto volverá a rugir, con nueva pintura y algunos ajustes mecánicos, mientras El Manawy inicia su próxima aventura.

«Solo quiero viajar de otra manera, y por eso lo hago durante el Mundial, porque de alguna forma el Mundial le aporta cierta magia y te permites viajar de una forma diferente», declaró a GOAL.