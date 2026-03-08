Getty Images Sport
«Todo esto parece un sueño»: Rob Mac agradece al Wrexham y al Chelsea por el clásico de la FA Cup con un mensaje de «hasta pronto» para los gigantes de la Premier League
El Wrexham pone contra las cuerdas a los gigantes de la Premier League
El ambiente electrizante del Racecourse Ground impulsó a un feroz Wrexham que sorprendió dos veces al Chelsea, un equipo valorado en miles de millones de libras, en un emocionante clásico de la FA Cup. El equipo anfitrión de la Championship tomó inicialmente una sorprendente ventaja gracias al hábil remate de Sam Smith, y después de que un desafortunado gol en propia puerta de Arthur Okonkwo empatara el marcador al filo del descanso, el Wrexham recuperó dramáticamente la ventaja al final de la segunda parte gracias a un ingenioso remate de Callum Doyle. Sin embargo, la rápida respuesta de Josh Acheampong forzó la prórroga, una tarea que se complicó aún más por la devastadora tarjeta roja asistida por el VAR a George Dobson, del Wrexham, justo antes del pitido del minuto 90.
Con diez hombres, la heroica resistencia de los locales se vio rota por una impresionante volea de Alejandro Garnacho, y después de que un posible empate de Lewis Brunt fuera anulado por fuera de juego tras consultar el VAR, Joao Pedro remató un rápido contraataque en los últimos segundos para sellar una reñida victoria por 4-2 y salvar al gigante de la Premier League de una monumental sorpresa.
Mac reflexiona sobre una hermosa noche.
En las redes sociales, el creador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, expresó su inmenso orgullo por la comunidad y el equipo. Bajo las luces del norte de Gales, el Wrexham demostró que podía plantar cara a la élite mundial, lo que llevó a Mac a publicar en X: «Quizás sea la falta de sueño, pero me siento abrumado por la gratitud. Todo esto parece un sueño. Gracias a la gente de Wrexham y al @Wrexham_AFC por dejarme formar parte de esto».
«Y gracias al @ChelseaFC por un partido increíble. Vi a varios de los chicos después del partido y en el aeropuerto y no podrían haber sido más amables y comprensivos. No tiene por qué haber odio y enfado. Puede ser bonito. Esperamos volver a veros pronto».
La polémica del VAR agria la fiesta
La introducción del VAR, que el Wrexham no utiliza en la Championship, dejó a McElhenney frustrado tras la tarjeta roja a George Dobson y un gol del empate anulado en los últimos minutos que habría dejado el marcador en 3-3. Cuando ESPN le pidió su opinión sobre la tecnología, preguntó: «¿Puedes censurar algo en esto?», antes de afirmar: «Creo que el cántico era: "¡Que le den al VAR!"».
Reynolds coincidió con él y añadió en tono de broma: «Sí, eso es lo que dijeron. De hecho, van a llamar al VAR por lo que acabas de decir».
Con la mirada puesta en el título de la Premier League
En definitiva, la noche confirmó que el Wrexham pertenece a la élite, ya que vuelve a centrarse en su objetivo principal: asegurar el ascenso a la máxima categoría. Con los Red Dragons actualmente en puestos de play-off, el sueño de enfrentarse regularmente a equipos como el Chelsea se hace más realista cada semana que pasa. Por ahora, los propietarios de Hollywood y su plantilla pueden mantener la cabeza alta tras una noche que demostró que la magia de la copa sigue viva.
