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Ferran Torresgetty
Adhe Makayasa

Traducido por

«Todo estaba escrito»: Ferran Torres insiste en que «Dios da a quienes se lo merecen» tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

F. Torres
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Barcelona

Ferran Torres, héroe de la prórroga de España, reflexionó sobre su histórica contribución tras llevar a su país a la gloria mundial en un tenso partido en Norteamérica. El delantero cree que el triunfo estaba predestinado, elogió la resistencia de sus compañeros ante rivales formidables y reconoció la fuerza divina que les guió hacia la victoria.

  • Torres marca el gol decisivo

    Un espectacular gol en la prórroga dio a la selección de Luis de la Fuente el título mundial tras superar a Argentina en Nueva York. Torres, que entró desde el banquillo, marcó en el 106 al rematar un preciso cabezazo de Nico Williams. El triunfo mantuvo a España 38 partidos sin perder.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080267524.jpgZUMA Press Wire

    El autor del gol de la victoria comparte unas emotivas declaraciones

    Tras el emotivo triunfo, el exdelantero del Manchester City declaró a los medios españoles: «Este gol fue para 47 millones de personas... Todo estaba escrito, teníamos que ganar.

    Cuando tienes a Messi en el otro equipo, siempre hay riesgo de terremoto, pero nos mantuvimos fieles a nosotros mismos. Es una liberación; era muy importante. Dios me dio fuerzas y, al final, Dios da a quienes se lo merecen».

  • Las estrellas españolas arrasan en los premios

    El extremo del Barcelona marcóel gol de la victoria en la final del Mundial, convirtiéndose en el segundo suplente de la historia en lograrlo tras Mario Götze en 2014. Además del título, La Roja dominó los premios individuales. Pau Cubarsi fue nombrado Mejor Jugador Joven, Unai Simón obtuvo el Guante de Oro y Rodri se alzó con el Balón de Oro.

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  • imago-sport-1080265959.jpgBrazil Photo Press

    Defender la supremacía mundial en el fútbol

    Esta nueva generación de oro debe mantener su alto nivel mientras los jugadores regresan a sus clubes antes del próximo parón internacional. Tras consolidarse como referente del fútbol mundial, La Roja será el trofeo más codiciado para quienes busquen derrotar al equipo de De la Fuente.