Todo está listo para que las futuras estrellas del fútbol mundial se reúnan en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 en Catar, tras el sorteo de los grupos de las 48 selecciones participantes

La anfitriona Catar está en el Grupo A con Panamá, Egipto y Grecia. Potencias como Argentina, Brasil, Italia, España y Japón regresan con aspiraciones de título. La campeona Portugal, que reinó aquí el año pasado, no se clasificó.
Estos son los grupos:
● Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia
● Grupo B: Corea del Sur, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador
● Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca
● Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay
● Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán
● Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán
● Grupo G: Malí, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam
● Grupo H: España, China, Fiyi, Marruecos
● Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica
● Grupo J: EE. UU., Montenegro, Chile, Argelia
● Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela
● Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras
Faltan por confirmar dos equipos africanos. La lista final se conocerá el 23 de mayo, tras las repescas de la Copa Africana Sub-17 en Marruecos. Los billetes se otorgarán a los ganadores de Etiopía-Mozambique y Uganda-Ghana.