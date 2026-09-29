La tensión de larga data entre Barcelona y Atlético de Madrid parece haber llegado a una resolución pacífica durante la 33.ª Asamblea General de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), celebrada en Copenhague. El evento sirvió de escenario para una reunión significativa entre Joan Laporta y Miguel Ángel Gil Marín.

Las tensiones habían ido en aumento durante la última ventana de fichajes, cuando la ofensiva del Barça por Alvarez provocó una considerable irritación en el Metropolitano, lo que llevó a salidas de tono públicas por parte de la cúpula del Atlético sobre la conducta financiera y las estrategias de mercado del Barcelona.

A pesar del anterior cruce de declaraciones, Laporta aprovechó la ocasión para anunciar que la animadversión ya es cosa del pasado. En declaraciones a los medios sobre el encuentro, el presidente del Barcelona reveló que los dos directivos compartieron un momento cordial. Señaló que el cierre del mercado de fichajes ha permitido a ambas partes dejar atrás sus desacuerdos anteriores. "Gil Marín y yo nos hemos abrazado", dijo Laporta a los periodistas, dando a entender que la fractura personal y profesional que dominó los titulares del verano en LaLiga por fin se ha cerrado.



