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«Todo está claro»: el presidente del Barcelona, Joan Laporta, revela que ha hecho las paces con el CEO del Atlético de Madrid tras la disputa por los traspasos del verano
Una reconciliación pública en Copenhague
La tensión de larga data entre Barcelona y Atlético de Madrid parece haber llegado a una resolución pacífica durante la 33.ª Asamblea General de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), celebrada en Copenhague. El evento sirvió de escenario para una reunión significativa entre Joan Laporta y Miguel Ángel Gil Marín.
Las tensiones habían ido en aumento durante la última ventana de fichajes, cuando la ofensiva del Barça por Alvarez provocó una considerable irritación en el Metropolitano, lo que llevó a salidas de tono públicas por parte de la cúpula del Atlético sobre la conducta financiera y las estrategias de mercado del Barcelona.
A pesar del anterior cruce de declaraciones, Laporta aprovechó la ocasión para anunciar que la animadversión ya es cosa del pasado. En declaraciones a los medios sobre el encuentro, el presidente del Barcelona reveló que los dos directivos compartieron un momento cordial. Señaló que el cierre del mercado de fichajes ha permitido a ambas partes dejar atrás sus desacuerdos anteriores. "Gil Marín y yo nos hemos abrazado", dijo Laporta a los periodistas, dando a entender que la fractura personal y profesional que dominó los titulares del verano en LaLiga por fin se ha cerrado.
- Getty Images Sport
Suavizar las consecuencias del caso Álvarez
El conflicto se desató originalmente cuando Gil Marin lanzó una serie de ataques verbales contra Laporta y la directiva del Barcelona. El consejero delegado del Atlético se mostró especialmente contundente con lo que consideraba un «circo privado» en torno a la forma en que el gigante catalán estaba operando en el mercado, centrando específicamente sus críticas en sus intentos de alejar a Alvarez de la capital.
En aquel momento, los dirigentes del Atlético consideraban que el Barcelona estaba faltando al respeto al hablar públicamente de un jugador con contrato en otro club mientras su propia situación financiera seguía bajo un intenso escrutinio por parte de las autoridades de LaLiga.
Sin embargo, Laporta está ahora convencido de que esos días de enfrentamiento público ya han quedado atrás. Al profundizar en su conversación con el dirigente rojiblanco, Laporta expresó su admiración por su homólogo e insistió en que todo ha quedado completamente aclarado. «Nos vimos y nos abrazamos. Estoy seguro de que ya hemos limado asperezas, y a partir de ahora todo está claro. Es una persona fantástica con la que me siento muy cómodo», añadió el presidente del Barcelona.
De vuelta a la familia del fútbol europeo
La asamblea en Dinamarca no fue solo una cuestión de paz interna; representó un hito importante en los esfuerzos del Barcelona por rehabilitar su posición dentro de la comunidad futbolística europea en un sentido más amplio. Tras su controvertida implicación en el proyecto de la Superliga europea, el club pasó un periodo en una especie de exilio administrativo.
Aunque Laporta asistió como invitado a una asamblea en Roma a finales de 2025, su presencia en Copenhague confirmó el estatus del Barcelona como miembro de pleno derecho, con sus derechos de voto restaurados. Esta reintegración ha sido un objetivo prioritario para Laporta en su intento de reforzar la influencia política del club en todo el continente.
El deshielo en las relaciones se extendió a otras figuras destacadas de este deporte, incluidos quienes en su día fueron firmes críticos de los rebeldes de la Superliga. El presidente del PSG y líder de la EFC, Nasser Al-Khelaifi, se mostró sorprendentemente acogedor con su homólogo del Barcelona durante el desarrollo del acto. "Bienvenidos de nuevo a la familia," dijo Al-Khelaifi, reconociendo públicamente el regreso del gigante español al grupo.
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Reforzando los lazos con la dirección de la UEFA
Más allá de sus interacciones con presidentes de clubes rivales, Laporta también se centró en reforzar su vínculo con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. La relación entre ambos había sido notoriamente fría tras el anuncio inicial de la Superliga en 2021, que dio lugar a diversas batallas legales y amenazas de sanción. Sin embargo, en el último año se ha producido un cambio notable, y ambas partes han encontrado puntos en común sobre el futuro de las competiciones europeas.
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