«¡Todo eso son tonterías!». Jürgen Klopp, harto, afirma que los rumores sobre el Real Madrid los escriben «idiotas», pero el exentrenador del Liverpool admite que «aún no ha dicho su última palabra» como técnico

Su firme decisión de permanecer en su cargo actual coincide plenamente con la opinión de la cúpula directiva. Oliver Mintzlaff ha desmentido públicamente los rumores sobre su salida en más de una ocasión, dejando claro que la organización considera su colaboración como un compromiso a largo plazo. Al hablar sobre el tema anteriormente, el director ejecutivo señaló: «Eso es una completa tontería y está totalmente sacado de la nada. Al contrario: estamos muy satisfechos con el trabajo de Klopp». A falta de tres años para que termine su contrato, parece que la sala de juntas será su hogar en el futuro inmediato.