«Todo es un proceso»: Marc Cucurella defiende el complicado inicio de Jose Mourinho en el Real Madrid tras su fichaje de verano por 55 millones de euros

La segunda etapa de Mourinho en la capital española no ha comenzado como estaba previsto, con el Real Madrid ya a seis puntos del Barcelona, líder en este arranque. Las derrotas ante el Real Betis y el rival ciudadano Atlético de Madrid en sus primeros siete partidos de LaLiga han aumentado la presión en el Bernabéu.

Cucurella se ha visto plenamente en el foco durante este tramo complicado. Tras su traspaso de 55 millones de euros (46 millones de libras) desde el Chelsea, el lateral izquierdo quedó muy expuesto en su banda durante el derbi madrileño. Sin embargo, sus problemas a nivel nacional contrastan claramente con sus dominantes actuaciones con su selección. El defensa ha trasladado su estelar forma del Mundial al actual parón internacional, siendo protagonista en las recientes victorias de la campeona del mundo, España, ante Inglaterra y Croacia en la Liga de Naciones.



