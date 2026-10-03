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«Todo es un proceso»: Marc Cucurella defiende el complicado inicio de Jose Mourinho en el Real Madrid tras su fichaje de verano por 55 millones de euros
El Real Madrid sufre un lento inicio en la competición doméstica
La segunda etapa de Mourinho en la capital española no ha comenzado como estaba previsto, con el Real Madrid ya a seis puntos del Barcelona, líder en este arranque. Las derrotas ante el Real Betis y el rival ciudadano Atlético de Madrid en sus primeros siete partidos de LaLiga han aumentado la presión en el Bernabéu.
Cucurella se ha visto plenamente en el foco durante este tramo complicado. Tras su traspaso de 55 millones de euros (46 millones de libras) desde el Chelsea, el lateral izquierdo quedó muy expuesto en su banda durante el derbi madrileño. Sin embargo, sus problemas a nivel nacional contrastan claramente con sus dominantes actuaciones con su selección. El defensa ha trasladado su estelar forma del Mundial al actual parón internacional, siendo protagonista en las recientes victorias de la campeona del mundo, España, ante Inglaterra y Croacia en la Liga de Naciones.
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Defender una preparación caótica
En declaraciones a los medios durante la concentración con la selección, Cucurella pidió paciencia y destacó el verano inconexo de la plantilla. Subrayó que la falta de un tiempo de preparación adecuado ha dificultado gravemente los intentos de Mourinho de implantar su plan táctico.
«Todo es un proceso», explicó Cucurella. «Con la selección, las bases se han asentado durante muchos años, también con el entrenador. En el Madrid, acabamos de empezar con un nuevo entrenador y es demasiado pronto para hablar. Algunos jugadores solo tuvieron una pretemporada de una semana antes de empezar».
El defensa español sigue confiando en que los resultados acabarán llegando. «El inicio de la temporada no ha sido lo que todos esperábamos, pero es un proceso y veremos dónde estamos al final de la campaña», añadió.
Suertes opuestas en la escena internacional
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, señaló recientemente que Cucurella está «sensacional» con la camiseta roja, sugiriendo que el entorno de la selección permite a ciertos jugadores rendir a un nivel «muy superior» al que muestran en sus clubes.
Cucurella no rehuyó esa diferencia y prometió reproducir con su nuevo club el nivel que muestra con su selección. «Aún no han sido ni 10 partidos», continuó. «Hay cosas por mejorar, claro. Básicamente no hicimos pretemporada, y además es un club nuevo para mí. Tengo que adaptarme a mis nuevos compañeros y dar lo mejor de mí para que el jugador que veis con la selección sea el mismo jugador con el Real Madrid».
Pese a sus recientes problemas en su club, el año estelar de Cucurella le ha valido una nominación al Balón de Oro junto a su compañero en la selección Lamine Yamal y su compañero de club Kylian Mbappe. «Si dependiera de mí votar, me votaría a mí mismo», bromeó. «Pero no, dos de los candidatos a ganarlo son compañeros míos, así que gane quien lo gane, estaré contento».
- AFP
Continúan los compromisos de la Nations League
España busca sumar tres victorias de tres cuando reciba a Chequia en Oviedo el sábado. El equipo de De la Fuente pondrá después fin al parón internacional ampliado con un viaje para enfrentarse a Croacia el martes.
Para Cucurella, estos encuentros ofrecen una oportunidad vital para ganar impulso antes de regresar a Madrid. Mourinho necesitará desesperadamente que su fichaje estrella del verano rinda a su máximo nivel mientras el Real Madrid intenta recortar distancias en la lucha por el título de LaLiga.
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