En declaraciones a Realmadrid TV tras el pitido final, Cucurella expresó su satisfacción por haber debutado después de una larga espera. También reflexionó sobre el esfuerzo necesario para llegar a este momento de su carrera.

«Estoy muy feliz», admitió Cucurella. «Creo que fue un gran partido para todos y un gran resultado antes de empezar la Liga. Fueron mis primeros minutos y tengo muchas ganas. La espera fue larga, pero ahora, poco a poco, voy cogiendo ritmo y con ganas de que empiece la Liga.

«Muy bien. Creo que con estos compañeros todo es más fácil. Fueron los primeros minutos de la temporada y, poco a poco, voy encontrando mi ritmo, y pronto empieza la competición de verdad.

«Estoy muy feliz. Detrás de todo esto hay mucho trabajo, y todo el esfuerzo que he puesto a lo largo de los años ha merecido la pena. Estoy muy feliz con todo lo que me está pasando y espero que siga así, ganando títulos y, sobre todo, pudiendo disfrutar de esta experiencia».