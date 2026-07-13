La conexión entre Porro y Yamal se ha vuelto clave para La Roja de cara a la semifinal contra Francia, un partido de alta presión. El defensa admitió que le costó adaptarse al estilo del joven. Porro explicó que su relación se basa más en la confianza y en la experiencia compartida que en una química inmediata.

Al referirse a esta colaboración cada vez más sólida, declaró a Mundo Deportivo: «Es más una cuestión de confianza. Con más partidos, con más minutos jugando a su lado, te vas acostumbrando. Es normal que los primeros partidos sean más difíciles porque yo también juego en Inglaterra y no suelo jugar con él. Todo se complica un poco, pero también se trata de entender lo que él necesita en cada partido. Contra Bélgica nos centramos más en defensa porque jugaba Doku. En la primera parte creamos la combinación que nos llevó al primer gol. Se trata de cómo se desarrolla el partido, de lo que él necesita y de lo que necesita el equipo».