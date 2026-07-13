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«Todo es más difícil»: Pedro Porro habla de su relación con Lamine Yamal tras ser titular con España para el Mundial 2026
Generar confianza con Yamal
La conexión entre Porro y Yamal se ha vuelto clave para La Roja de cara a la semifinal contra Francia, un partido de alta presión. El defensa admitió que le costó adaptarse al estilo del joven. Porro explicó que su relación se basa más en la confianza y en la experiencia compartida que en una química inmediata.
Al referirse a esta colaboración cada vez más sólida, declaró a Mundo Deportivo: «Es más una cuestión de confianza. Con más partidos, con más minutos jugando a su lado, te vas acostumbrando. Es normal que los primeros partidos sean más difíciles porque yo también juego en Inglaterra y no suelo jugar con él. Todo se complica un poco, pero también se trata de entender lo que él necesita en cada partido. Contra Bélgica nos centramos más en defensa porque jugaba Doku. En la primera parte creamos la combinación que nos llevó al primer gol. Se trata de cómo se desarrolla el partido, de lo que él necesita y de lo que necesita el equipo».
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La comunicación dentro y fuera del campo
Entre bastidores, el dúo intercambia información constantemente para afinar su posicionamiento. Porro reveló que su compenetración no se limita a lo que ocurre cuando suena el silbato, sino que es el resultado de un diálogo constante a lo largo de la jornada para garantizar que siguen sincronizados frente a rivales de élite.
«Incluso hablamos antes y durante el partido. La gente se entiende hablando. Nuestra relación mejora cada día, y eso es bueno para él, para el equipo y para mí», reveló la estrella de los Spurs.
Y añadió: «¿Quieres que te revele los secretos…? (risas) Nada. Solo aspectos del juego, lo que él necesita según lo que haga el rival. No voy a decir nada, pero es lo que necesitamos durante el partido».
Enfrentarse a la imparable maquinaria ofensiva francesa
España se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha en las semifinales contra una selección francesa repleta de estrellas. Con Kylian Mbappé al frente de una línea de ataque en la que también figuran Ousmane Dembélé y Michael Olise, Porro es consciente del desafío que tiene por delante.
Ha declarado: «Es posiblemente la mejor delantera del Mundial. Debemos estar concentrados al 200 % todo el partido; los detalles marcarán la diferencia ante jugadores así. También contamos con las ayudas. Nos prepararemos bien para el martes. Será un partido muy bonito. Para mí, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Es decisivo y en este Mundial está brillando; esperamos frenarlo el martes».
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«Va a ser un partido precioso».
Aunque respetan a Francia, Porro asegura que España no debe sentir intimidación. Advierte que el equipo debe centrarse en su propio juego para frenar a Francia.
«Debemos concentrarnos en nosotros; al fin y al cabo, también somos una de las mejores selecciones. Llevamos 36 partidos invictos. Debemos concentrarnos en nuestro juego y evitar que ellos rindan al máximo. Cada partido es distinto: ganamos los dos anteriores, pero esto no garantiza nada. Ellos tienen grandes jugadores, así que tendremos que estar perfectos. Será un duelo difícil y atractivo».
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