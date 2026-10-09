«Todo era para llegar a este punto»: Ruben Amorim revela cómo el «peso» del Manchester United le preparó para el desafío del AC Milan

En declaraciones a DAZN, Amorim explicó cómo su etapa en la Premier League le preparó para su función actual. Señaló que el intenso escrutinio en Mánchester moldeó directamente su manera de afrontar la vida en Milán.

«La experiencia que hemos acumulado en otros clubes nos ayuda ante cada desafío, o nuevo desafío», dijo Amorim. «Aquí es más parecido a Portugal. Es un tipo de presión diferente, porque la gente fuera del club vive al equipo con mucha pasión. Eso es parecido a Portugal, y estoy acostumbrado a vivir así».

Añadió: «En Inglaterra es un poco diferente, obviamente. El Manchester United es un club global, igual que el Milan, así que absolutamente todo lo que haces tiene peso, y eso me ha ayudado a intentar comportarme de la mejor manera aquí, en el Milan. En mi cabeza, todo lo que he vivido en mi carrera era para llegar a este punto, en este club tan especial, para estar preparado para ayudarlo».



