AFP
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«Todo era para llegar a este punto»: Ruben Amorim revela cómo el «peso» del Manchester United le preparó para el desafío del AC Milan
Amorim abraza la presión de San Siro
El técnico portugués tomó las riendas en San Siro este verano tras una etapa en Old Trafford y un paso muy exitoso por el Sporting CP, donde conquistó dos títulos de liga. Después de crecer como aficionado del Milan, Amorim afronta ahora un nuevo nivel de exigencia en Italia.
El Milan ocupa actualmente la quinta posición en la Serie A con 11 puntos, a solo dos del trío que lidera la liga. El nuevo entrenador se está adaptando rápidamente a su nuevo entorno y ha establecido comparaciones entre la apasionada afición italiana y la cultura futbolística de su Portugal natal.
- Getty Images Sport
El peso global de la expectativa
En declaraciones a DAZN, Amorim explicó cómo su etapa en la Premier League le preparó para su función actual. Señaló que el intenso escrutinio en Mánchester moldeó directamente su manera de afrontar la vida en Milán.
«La experiencia que hemos acumulado en otros clubes nos ayuda ante cada desafío, o nuevo desafío», dijo Amorim. «Aquí es más parecido a Portugal. Es un tipo de presión diferente, porque la gente fuera del club vive al equipo con mucha pasión. Eso es parecido a Portugal, y estoy acostumbrado a vivir así».
Añadió: «En Inglaterra es un poco diferente, obviamente. El Manchester United es un club global, igual que el Milan, así que absolutamente todo lo que haces tiene peso, y eso me ha ayudado a intentar comportarme de la mejor manera aquí, en el Milan. En mi cabeza, todo lo que he vivido en mi carrera era para llegar a este punto, en este club tan especial, para estar preparado para ayudarlo».
Construyendo una plantilla equilibrada del Milan
Parte del cometido de Amorim es integrar a los nuevos fichajes del verano, entre ellos el ganador de la Champions League Goncalo Ramos. El delantero aún no ha encontrado una regularidad goleadora, pero su entrenador descartó rápidamente cualquier preocupación sobre la ética de trabajo del atacante o su aportación general.
«No voy a decir que Ramos deba correr menos. Nunca diré eso de un jugador», subrayó Amorim. «Antes que nada, la clave es que estamos marcando, y eso es lo que más importa. Sé perfectamente que un delantero necesita marcar goles, y los marcará. Está trabajando duro y, si estamos marcando, también es gracias a Goncalo Ramos».
El técnico del Milan también destacó el doble enfoque del club en el mercado de fichajes: el éxito inmediato y el desarrollo de futuro. «Estamos incorporando jugadores ya hechos como Ramos, que ya es ganador de la Champions League, pero también queremos incorporar talentos como [Diego] Moreira, por ejemplo», explicó. «Estoy muy feliz de estar aquí y siento una gran responsabilidad por ayudar a este club a volver a donde pertenece».
- Buzzi
Se avecina un exigente calendario invernal
El Milan vuelve a la acción en el ámbito nacional contra el Sassuolo, dando inicio a una exigente serie de partidos en múltiples competiciones. La plantilla de Amorim afronta un duro tramo de nueve encuentros en menos de un mes, que incluye tres duelos cruciales de la Europa League.
Gestionar la carga de trabajo de los jugadores e integrar tanto a estrellas consolidadas como a talentos emergentes será vital durante este periodo. Encontrar regularidad en las próximas semanas dictará si el Milan puede recortar distancias en lo más alto de la Serie A y mantener una larga trayectoria en Europa.
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