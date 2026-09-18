En una entrevista con la publicación española AS, el capitán de la selección francesa restó importancia a la narrativa negativa que rodea a su juego en general. Explicó que aceptar distintos puntos de vista es, sencillamente, parte del fútbol profesional maduro.

«¿Los que dicen que solo marco goles? Esa es su opinión», dijo Mbappe al ser preguntado por las críticas persistentes. «Con los años, gracias a la experiencia, he aprendido que en el fútbol todo el mundo tiene una opinión y hay que aceptarlo. A veces comparten tu punto de vista y a veces no».

La estrella del ataque subrayó que el éxito sobre el terreno de juego no puede limitarse a un solo estilo de juego al afirmar: «No hay una sola manera de ganar en el fútbol, hay millones, por eso siempre estoy dispuesto a escuchar».