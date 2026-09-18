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«¡Todo el mundo tiene una opinión!»: Kylian Mbappe responde a las críticas que aseguran que es «solo un goleador» tras una temporada sin títulos en el Real Madrid
Mbappé responde a las críticas por la falta de títulos
Mbappé ha respondido directamente a las insinuaciones de que es un jugador que solo marca goles en lugar de llevar a su equipo a la conquista de grandes títulos. El jugador de 27 años terminó la pasada temporada como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial 2026. Sin embargo, cerró la campaña sin levantar un solo trofeo.
El contraste entre su impresionante rendimiento individual y la falta de títulos colectivos ha alimentado las afirmaciones de sus detractores de que sus goles no consiguen hacer mejores a sus compañeros de equipo.
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Aceptar todas las opiniones en el fútbol
En una entrevista con la publicación española AS, el capitán de la selección francesa restó importancia a la narrativa negativa que rodea a su juego en general. Explicó que aceptar distintos puntos de vista es, sencillamente, parte del fútbol profesional maduro.
«¿Los que dicen que solo marco goles? Esa es su opinión», dijo Mbappe al ser preguntado por las críticas persistentes. «Con los años, gracias a la experiencia, he aprendido que en el fútbol todo el mundo tiene una opinión y hay que aceptarlo. A veces comparten tu punto de vista y a veces no».
La estrella del ataque subrayó que el éxito sobre el terreno de juego no puede limitarse a un solo estilo de juego al afirmar: «No hay una sola manera de ganar en el fútbol, hay millones, por eso siempre estoy dispuesto a escuchar».
Aprendiendo de debates estructurados sobre fútbol
Mbappé se mostró cuidadoso al distinguir entre el análisis reflexivo y los comentaristas que simplemente quieren provocar, dejando claro que descarta los argumentos de mala fe.
«Hay gente que solo busca picar o hacer daño», añadió. «En cuanto a quienes quieren hablar de fútbol, con un enfoque estructurado y una visión del juego, siempre estoy abierto a sus comentarios, sea cual sea su perspectiva. También se puede aprender de ellos».
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El foco se desplaza a la campaña actual
A pesar del debate en torno a su falta de títulos la pasada temporada, Mbappe ha protagonizado un inicio impresionante en la nueva campaña liguera en España. El prolífico delantero ya ha marcado siete goles en seis partidos de Liga esta temporada, mientras busca transformar su dominio individual en títulos colectivos para el Real Madrid.
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