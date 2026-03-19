«La puerta no está cerrada», aseguró el seleccionador nacional el jueves en Fráncfort del Meno durante la presentación de la convocatoria para los partidos internacionales en Suiza (27 de marzo, Basilea) y contra Ghana (30 de marzo, Stuttgart).
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«Todo el mundo tiene ciertos rasgos de carácter»: Julian Nagelsmann justifica la polémica exclusión de una estrella de la convocatoria de la selección alemana
«Esto aún no es una convocatoria para el Mundial», declaró Nagelsmann en el campus de la DFB. «Algunos jugadores aún pueden demostrar su valía, mientras que otros, a los que ya conocemos, se quedarán en casa. Queremos una buena combinación entre el núcleo que disputará el Mundial y nuevas incorporaciones». Las incorporaciones a la convocatoria son Lennart Karl y el portero Jonas Urbig (ambos del Bayern de Múnich).
Sin embargo, la mayor parte de la convocatoria de 26 jugadores puede estar segura de su plaza en el Mundial. «Si todos están sanos, la cosa está relativamente consolidada. Ya no vamos a experimentar nada más», dijo Nagelsmann refiriéndose a la «muy, muy, muy, muy buena plantilla», que, sin embargo, no considera «la mejor del mundo».
«Con un núcleo fijo, ya no nos fijamos en el estado de forma diario de cada uno, no reaccionamos ante cada pequeño bache», añadió. «A menos que dure seis semanas. La clave del torneo es esta: 14 o 15 jugadores se reparten el 95 % del tiempo de juego, los demás solo tienen unos minutos, pero deben desempeñar su papel con la máxima intensidad. Para mí es importante volver a subrayar que esto no tiene nada que ver con una descripción del carácter que se pueda interpretar de forma negativa. Cada persona tiene ciertos rasgos de carácter y está hecha para determinadas posiciones».
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Nagelsman se deshace en elogios hacia Stiller, pero Pavlovic lleva la delantera
Antes de su extensa explicación, se le había preguntado a Nagelsmann, entre otras cosas, por la ausencia de Angelo Stiller. En el transcurso de su monólogo, se refirió también directamente al centrocampista del VfB Stuttgart. «Es un futbolista excepcional, con un potencial enorme y un rendimiento siempre bueno, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un poco por delante», dijo el seleccionador nacional y añadió: «Especialmente en lo que respecta a algunos aspectos específicos. No veo a Angelo en el once inicial y, por eso, simplemente hemos decidido cubrir las plazas del resto de la plantilla de otra manera». Es decir: Nagelsmann considera a Pavlovic un jugador más adecuado para ese rol que Stiller. ¿Quizás porque le preocupa que Stiller pueda envenenar el ambiente si no juega?
Nagelsmann parecía intuir que se harían ese tipo de especulaciones, por lo que se apresuró a añadir que esto no debía interpretarse como una crítica a Stiller. Tampoco había que interpretar «cualquier tipo de tema» en sus palabras. Nagelsmann reiteró que se trataba de «una decisión a favor de otro jugador que está en la convocatoria para eso».
Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿por qué Nagelsmann no se limitó simplemente a la justificación deportiva?
Stiller ya se había perdido la concentración de noviembre, tras lo cual algunos expertos y el entorno más cercano del Stuttgart criticaron la decisión. «No sé por qué. Está claro que nos sorprendió mucho», dijo, por ejemplo, el entrenador Sebastian Hoeneß. Al fin y al cabo, Stiller es «el jugador clave» del Stuttgart.
En lugar de Pavlovic, el centro del campo lo forman Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach y Pascal Groß. Nagelsmann repartirá sus billetes para el Mundial en la segunda semana de mayo. A principios de junio deberá comunicar a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la convocatoria definitiva de 26 jugadores.
Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana
Posición Jugador Club Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim Portero Alexander Nübel VfB Stuttgart Portero Jonas Urbig FC Bayern de Múnich Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich Defensa David Raum RB Leipzig Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensa Anton Stach Leeds United Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defensa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Múnich Ofensiva Serge Gnabry FC Bayern de Múnich Delantero Kai Havertz Arsenal Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart Delantero Felix Nmecha Borussia Dortmund Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul Delantero Kevin Schade FC Brentford Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart Delantero Florian Wirtz FC Liverpool Delantero Nick Woltemade Newcastle United