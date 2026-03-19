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Stiller NeuGetty
Tim Ursinus y SID

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«Todo el mundo tiene ciertos rasgos de carácter»: Julian Nagelsmann justifica la polémica exclusión de una estrella de la convocatoria de la selección alemana

Para Julian Nagelsmann, la convocatoria para el Mundial aún no es definitiva, incluso tras la selección de marzo. No obstante, al centrocampista del VfB Stuttgart Angelo Stiller, que vuelve a quedarse fuera, le resultará difícil subirse al tren a estas alturas.

«La puerta no está cerrada», aseguró el seleccionador nacional el jueves en Fráncfort del Meno durante la presentación de la convocatoria para los partidos internacionales en Suiza (27 de marzo, Basilea) y contra Ghana (30 de marzo, Stuttgart).

  • «Esto aún no es una convocatoria para el Mundial», declaró Nagelsmann en el campus de la DFB. «Algunos jugadores aún pueden demostrar su valía, mientras que otros, a los que ya conocemos, se quedarán en casa. Queremos una buena combinación entre el núcleo que disputará el Mundial y nuevas incorporaciones». Las incorporaciones a la convocatoria son Lennart Karl y el portero Jonas Urbig (ambos del Bayern de Múnich).

    Sin embargo, la mayor parte de la convocatoria de 26 jugadores puede estar segura de su plaza en el Mundial. «Si todos están sanos, la cosa está relativamente consolidada. Ya no vamos a experimentar nada más», dijo Nagelsmann refiriéndose a la «muy, muy, muy, muy buena plantilla», que, sin embargo, no considera «la mejor del mundo».

    «Con un núcleo fijo, ya no nos fijamos en el estado de forma diario de cada uno, no reaccionamos ante cada pequeño bache», añadió. «A menos que dure seis semanas. La clave del torneo es esta: 14 o 15 jugadores se reparten el 95 % del tiempo de juego, los demás solo tienen unos minutos, pero deben desempeñar su papel con la máxima intensidad. Para mí es importante volver a subrayar que esto no tiene nada que ver con una descripción del carácter que se pueda interpretar de forma negativa. Cada persona tiene ciertos rasgos de carácter y está hecha para determinadas posiciones».

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  • Julian NagelsmannGetty

    Nagelsman se deshace en elogios hacia Stiller, pero Pavlovic lleva la delantera

    Antes de su extensa explicación, se le había preguntado a Nagelsmann, entre otras cosas, por la ausencia de Angelo Stiller. En el transcurso de su monólogo, se refirió también directamente al centrocampista del VfB Stuttgart. «Es un futbolista excepcional, con un potencial enorme y un rendimiento siempre bueno, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un poco por delante», dijo el seleccionador nacional y añadió: «Especialmente en lo que respecta a algunos aspectos específicos. No veo a Angelo en el once inicial y, por eso, simplemente hemos decidido cubrir las plazas del resto de la plantilla de otra manera». Es decir: Nagelsmann considera a Pavlovic un jugador más adecuado para ese rol que Stiller. ¿Quizás porque le preocupa que Stiller pueda envenenar el ambiente si no juega?

    Nagelsmann parecía intuir que se harían ese tipo de especulaciones, por lo que se apresuró a añadir que esto no debía interpretarse como una crítica a Stiller. Tampoco había que interpretar «cualquier tipo de tema» en sus palabras. Nagelsmann reiteró que se trataba de «una decisión a favor de otro jugador que está en la convocatoria para eso». 

    Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿por qué Nagelsmann no se limitó simplemente a la justificación deportiva? 

    Stiller ya se había perdido la concentración de noviembre, tras lo cual algunos expertos y el entorno más cercano del Stuttgart criticaron la decisión. «No sé por qué. Está claro que nos sorprendió mucho», dijo, por ejemplo, el entrenador Sebastian Hoeneß. Al fin y al cabo, Stiller es «el jugador clave» del Stuttgart.

    En lugar de Pavlovic, el centro del campo lo forman Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach y Pascal Groß. Nagelsmann repartirá sus billetes para el Mundial en la segunda semana de mayo. A principios de junio deberá comunicar a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la convocatoria definitiva de 26 jugadores.

  • Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    PorteroJonas UrbigFC Bayern de Múnich
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAnton StachLeeds United
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefensaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    OfensivaSerge GnabryFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroFelix NmechaBorussia Dortmund
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroKevin SchadeFC Brentford
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United
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