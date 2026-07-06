«Erling está muy feliz en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo, pero a todos nos gustaría jugar en el Real Madrid y ganar la Liga de Campeones», explicó Alf-Inge, padre de Haaland, en DAZN antes del partido de octavos del Mundial entre Noruega y Brasil.
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«¡Todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid!». El agente de Erling Haaland deja la puerta abierta a un fichaje sorpresa
Además de la brasileña Rafaela Pimenta, Alf-Inge asesora al delantero de 25 años. El hombre de 53 años admite que le gustaría verlo con la camiseta del Real Madrid: «¿Me gustaría verlo en el Real Madrid? Quizás. En el fútbol siempre hay una posibilidad, nunca se sabe».
Haaland fichó por el Manchester City procedente del Borussia Dortmund en 2022 por 60 millones de euros y su contrato dura hasta 2034, así que el club tiene margen de negociación.
En el pasado circularon rumores sobre el interés del Real Madrid en el delantero noruego. Durante la campaña electoral del club, Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez, prometió ficharlo si ganaba.
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Haaland marca goles para Noruega en el Mundial como si fuera una cadena de montaje
El traspaso nunca se concretó. Después, Haaland y el Real Madrid desmintieron que el noruego hubiera dado su visto bueno.
En el Manchester City fue clave la temporada pasada: marcó 38 goles y dio nueve asistencias en 52 partidos.
En el Mundial actual mantiene su gran nivel: con siete goles en cuatro partidos ha llevado casi en solitario a Noruega a cuartos de final, donde se medirá a Inglaterra.
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