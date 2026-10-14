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«¡Todo el mundo pensaba que estábamos acabados!»: Jose responde tras la remontada de locura del Real Madrid
El Real Madrid firma una espectacular remontada europea en los últimos minutos
El Real Madrid protagonizó una remontada asombrosa en la Champions League en el Estadio Olímpico: marcó tres goles en unos frenéticos últimos ocho minutos para imponerse por 4-3 a la Roma. Frente a su antiguo club, Jose Mourinho vio cómo su equipo quedaba 3-1 por debajo en el marcador tras un doblete de Donyell Malen y el gol que había abierto el marcador de Marten de Roon.
Kylian Mbappe marcó en su partido número 100 en la Champions League antes de que llegara el trepidante desenlace.
Arda Guler ejecutó tres acciones a balón parado consecutivas que permitieron a Carlos Espi, a Endrick, elegido mejor jugador del partido, y a Antonio Rudiger, exdefensa de la Roma, darle la vuelta al encuentro.
- AFP
Mourinho explica los cambios tácticos y elogia el impacto de Endrick
Tras la frenética victoria, Mourinho admitió que su equipo pasó por un momento difícil antes de que la Roma acusara el cansancio. «Fueron dos partidos en uno: uno en el que la Roma fue superior en todos los aspectos y los últimos 20 minutos, en los que el Real Madrid fue imparable», declaró Mourinho.
«Con el 3-1, todo el mundo pensaba que estábamos acabados, pero fueron ellos quienes terminaron cansándose».
Mourinho también elogió al joven delantero Endrick: «Conozco el talento que tiene. Los defensas de la Roma estaban cansados y no pudieron pararlo».
El propio Endrick reconoció: «Todavía estoy asimilando lo que siento. No esperaba entrar tan pronto, pero quiero ayudar a mi equipo».
Rudiger y Espi reaccionan a las hazañas goleadoras de última hora
El exdefensa de la Roma Rudiger expresó sentimientos encontrados tras marcar de volea el gol de la victoria en el minuto 89. «Estoy feliz de haber marcado el gol de la victoria. Por supuesto, es una sensación agridulce, pero así es el fútbol», confesó Rudiger. «La Roma siempre tendrá un lugar especial en mi corazón».
«La forma en que reaccionamos al final es exactamente como debemos jugar: con más determinación, más valentía y más confianza».
El joven delantero Espi añadió: «¡Enfrentados! ¡Una auténtica locura! Empujamos todos juntos para conseguir la victoria. A medida que pasaban los minutos, sentíamos que estábamos cada vez más cerca».
- Italy Photo Press
Valverde destaca el carácter de la plantilla en medio de duras lecciones
El centrocampista Federico Valverde elogió la capacidad de resistencia de la plantilla, aunque reconoció que hay aspectos que mejorar. «Como jugador, estoy orgulloso», reflexionó Valverde. «Pero si hubiéramos hecho bien nuestro trabajo desde el principio, habría sido un partido mucho menos complicado».
«Cometimos nuestros propios errores, pero conseguimos darle la vuelta a la situación. Hay que reconocer el mérito de los jugadores que entraron y marcaron la diferencia».
La victoria supone el segundo triunfo del Real Madrid en la fase de liga de la Champions League mientras prepara su próximo partido continental.
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