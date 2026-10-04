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«Todo el mundo lo sabía»: el exentrenador del Leeds Jesse Marsch exige el descenso del Manchester City de la Premier League
Marsch pide un castigo severo
Tras su etapa en el Leeds United, Marsch ha expresado opiniones contundentes sobre la reciente resolución financiera contra el Manchester City. En declaraciones a The Guardian, Marsch abordó la decisión de la comisión independiente de declarar al club culpable de 115 infracciones financieras.
El seleccionador de Canadá no se mordió la lengua al hablar de cuáles deberían ser las consecuencias para el vigente campeón. «Creo que el Man City debería ser castigado con dureza. Creo que deberían tener que bajar, y por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía», afirmó Marsch durante su entrevista.
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Cuestionando los negocios de fichajes del verano
Marsch recordó el verano de 2022, su única ventana de fichajes completa al frente del Leeds. Aquel año, el club vendió a Kalvin Phillips al Manchester City por 45 millones de libras. A Marsch le pareció muy sospechoso que ambos clubes afirmaran estar obteniendo beneficios durante ese periodo.
«Aquel verano, nosotros y el Manchester City fuimos los únicos equipos que dijimos que ganamos dinero. En nuestro caso, sí ganamos dinero, porque vendimos a Raphinha, vendimos a Kalvin Phillips. Nos sobró mucho de lo que compramos», explicó Marsch, destacando la dura realidad financiera de su antiguo equipo.
Incredulidad por la cifra del traspaso de Haaland
Al reflexionar más sobre aquella ventana, Marsch destacó el enorme contraste entre el Leeds y el Manchester City. Señaló que el Leeds tenía unos propietarios sin grandes recursos económicos que necesitaban ahorrar dinero. Cuando el City anunció que había fichado a Erling Haaland por solo 52 millones de libras, Marsch se quedó atónito.
«En cambio, cuando el Manchester City dice esto, yo estaba literalmente en plan: “¿Me estás tomando el pelo? ¿Es algún tipo de broma?”. Cuando dijeron que habían conseguido a Erling Haaland por 52 millones de libras, fue como: “Sí, claro, seguro”. Así que sabía que había inconsistencias en ello, pero ¿qué puedes hacer? Simplemente levantas los brazos y dices: “esto es fútbol”», admitió.
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¿Qué le espera al Manchester City?
El Manchester City ha presentado oficialmente un recurso contra el veredicto que le declaró culpable de inflar sus ingresos mediante contratos ficticios. Mientras el proceso legal independiente se desarrolla durante los próximos meses, el mundo del fútbol seguirá el caso muy de cerca. Si el recurso fracasa, el Manchester City podría enfrentarse a duras sanciones deportivas, incluidas deducciones de puntos o incluso el descenso directo que Marsch ha exigido públicamente.
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