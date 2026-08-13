Klopp ha sido nombrado oficialmente nuevo seleccionador de la selección de Alemania, lo que ha desatado una gran expectación en el panorama futbolístico. El legendario técnico toma las riendas mientras Alemania busca dar paso a una nueva era de éxitos.

La llegada del técnico de 59 años está generando, como es natural, mucho debate, especialmente en Dortmund, donde forjó su reputación mundial como entrenador al ganar dos títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012. Klopp se prepara para su esperadísimo regreso a los banquillos, y la perspectiva de jugar bajo sus órdenes ha dejado a muchos internacionales alemanes enormemente motivados de cara a los próximos compromisos.