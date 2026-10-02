Klopp no tardó en destacar el enorme impacto de su joven mediapunta tras el pitido final. El exentrenador del Liverpool observó con clara admiración cómo Wirtz asistió con maestría a Tom Bischof en el primer gol del partido. Después, Wirtz tomó las riendas para asegurarse de que el resultado nunca estuviera en duda y sentenció la victoria con un fantástico disparo en la segunda parte.

«La manera en la que queremos jugar le viene bien a “Flo” Wirtz», dijo Klopp a AZ después del partido. «Creo que hoy todo el mundo en Liverpool está muy feliz. El chico rebosa alegría por jugar y ha trabajado muchísimo».