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«¡Todo el mundo conoce su estado de forma!»: Jhon Duran reacciona tras brillar en la contundente victoria del Benfica
El doblete de Duran lleva a un Benfica eficaz a la victoria ante el Celtic
El Benfica mantuvo su pleno de victorias en la fase de liga de la Europa League de la UEFA con un contundente triunfo por 4-1 ante el Celtic en el Estadio da Luz. Jhon Duran, exdelantero del Aston Villa, abrió el marcador pronto con un penalti a lo Panenka, antes de que Alexander Bah anotara el segundo de volea.
Después, Duran marcó su segundo gol desde un ángulo cerrado para poner el 3-0 antes del descanso.
Aunque Camilo Duran recortó distancias para el Celtic, el suplente Vangelis Pavlidis sentenció el partido en los últimos minutos y dejó al equipo de Marco Silva tercero en la clasificación.
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Duran celebra el aumento de confianza y la dinámica con Pavlidis
Duran, elegido mejor jugador del partido, se mostró encantado con sus dos goles y elogió la competencia y el compañerismo en la delantera del Benfica. «Una gran victoria para nosotros, otros dos goles. Sigo trabajando para conseguir más», afirmó Duran.
«Estos dos goles son importantes para reforzar mi confianza y ayudarme a compenetrarme aún más con Vangelis Pavlidis».
«Todo el mundo sabe el gran momento que atraviesa: marca muchísimos goles y se ha hecho dueño del puesto», añadió Duran. «Siempre que tenga la oportunidad de jugar, daré lo mejor de mí por todos».
Silva exige control pese a una brillante actuación en la primera parte
El entrenador del Benfica, Marco Silva, elogió los explosivos primeros 45 minutos de su equipo y destacó la facilidad con la que lograron desestabilizar al campeón escocés. «Nuestra actuación en la primera parte fue tan buena que hizo que pareciera más fácil», señaló Silva.
«Vimos la calidad del Celtic y, si le damos confianza, puede ponérnoslo difícil».
«Conseguimos recuperar nuestra mejor versión y marcamos el cuarto gol», añadió Silva. «Debemos ser más sólidos para controlar el partido cuando vamos por delante, así que hay cosas que aprender».
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El Benfica gana impulso antes de visitar al Omonia
La contundente victoria deja al Benfica bien situado en la parte alta de la clasificación de la Europa League, con seis puntos en dos partidos.
El equipo de Silva intentará mantener su pleno de victorias en la competición europea cuando visite al Omonia en la tercera jornada.
El Celtic, por su parte, vuelve a Parkhead en busca de sus primeros puntos en Europa cuando reciba al Celta de Vigo.
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