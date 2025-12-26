El City parece estar en camino de agregar más trofeos a su colección esta temporada tras una racha de ocho victorias consecutivas que los ha llevado a estar a solo dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, mientras que los hombres de Guardiola también son cuartos en la clasificación de la Champions League.

Después de dos victorias consecutivas en la liga sobre Leeds United y Fulham, en las que el City anotó seis goles en ambos partidos, los campeones de diez ocasiones han ido de fuerza en fuerza desde entonces, manteniendo cinco porterías a cero en sus últimas seis victorias en todas las competiciones.

El City logró controlar a Sunderland, Crystal Palace y los luchadores West Ham United en la liga, mientras que también impidieron que Brentford encontrara el fondo de la red en el camino hacia alcanzar las semifinales de la Carabao Cup.

El único gol que el City ha concedido este mes llegó en la victoria por 2-1 sobre los gigantes españoles del Real Madrid en la Champions League el 10 de diciembre, con el internacional brasileño Rodrygo abriendo el marcador antes de que Nico O’Reilly y Haaland dieran la vuelta al marcador para el club de Manchester.