Todd Boehly revela por qué fichó a Marc Cucurella para el Chelsea a pesar de «no tener ni idea de lo que hace a un buen futbolista»

En una mesa redonda celebrada en iConnections, Boehly se mostró muy sincero sobre su falta de conocimientos técnicos sobre fútbol durante ese caótico primer mercado de fichajes de verano. Explicó que, debido a que el equipo directivo establecido se había marchado tras el cambio de propiedad, se vio obligado a aprender las complejidades del mercado de fichajes sobre la marcha. La falta de un director deportivo permanente significó que el copropietario tuvo que recurrir a otro tipo de lógica para garantizar que la plantilla se reforzara antes de que comenzara la temporada.

Boehly detalló las difíciles circunstancias de su llegada, afirmando, según informó Sports Illustrated: «Al asumir el cargo en las circunstancias en las que lo hicimos, básicamente todo el equipo directivo se marchó. Me vi obligado a ser director deportivo interino durante un verano, sin tener ni idea de lo que hacía a un buen futbolista. Pero sabiendo que Marc Cucurella, si el Manchester City lo quería, yo también lo quería. Era así de sencillo».