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«Todavía tengo una duda»: Frank Leboeuf señala a la estrella del Chelsea que Xabi Alonso debe reemplazar
Leboeuf insta a Alonso a cambiar de portero
Leboeuf ha instado al nuevo entrenador del Chelsea, Alonso, a priorizar el relevo de Sanchez como guardameta titular del club, ya que persisten las dudas sobre sus credenciales tras una serie de errores a lo largo de tres temporadas en Stamford Bridge. Esa incertidumbre en la portería llega pese a que el Chelsea se ha mostrado muy activo en otros frentes durante el mercado de fichajes, al haber incorporado a Morgan Rogers por 117 millones de libras, Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco, además del experimentado dúo formado por Jordan Henderson y Danny Welbeck.
- ZUMA Press Wire
El juego de pies de Sanchez genera una gran preocupación
Aunque el excentral de Francia elogió la decisión del Chelsea de incorporar a figuras con experiencia para guiar a su joven plantilla, su principal preocupación táctica sigue estando bajo palos al evaluar el posible once titular de los Blues.
En declaraciones a ESPN, Leboeuf afirmó: "Me siento mejor porque por fin entendieron que necesitaban jugadores con experiencia, con la llegada de Henderson y también de Danny Welbeck.
"Lacroix también llega y ahora tiene experiencia siendo internacional. Creo que es algo bueno que esos jugadores jóvenes estén rodeados de futbolistas que puedan mostrarles el camino, primero en el vestuario, comportándose de la manera correcta, trabajando duro en el campo de entrenamiento, pero también sabiendo cómo manejar algunos momentos difíciles durante el partido. Así que creo que es algo muy bueno", continuó.
Centrándose directamente en Sanchez, Leboeuf insistió: "Sigo teniendo dudas con el portero. Sanchez puede ser muy bueno bajo palos, pero con los pies siempre genera problemas y asusta a los aficionados cuando tiene el balón en los pies".
Alonso debe recortar una plantilla sobredimensionada
Más allá de la situación en la portería, Leboeuf también advirtió a Alonso de que reduzca con rapidez la sobredimensionada plantilla del Chelsea para mantener la armonía en el vestuario. Al margen de la necesidad de vender antes de que se cierre el mercado de fichajes, Leboeuf cree que el Chelsea sigue teniendo que aspirar a acabar entre los cinco primeros para asegurar su regreso a la Champions League.
Al referirse al tamaño de la plantilla, Leboeuf añadió: "Creo que tienen como 45 jugadores. Tienen que deshacerse de algunos de ellos. Y, por supuesto, Xabi Alonso tendrá que hacer una selección de los jugadores y quizá desprenderse de 15, al menos 15 jugadores. Eso es una locura, pero es lo que tiene que hacer. De lo contrario, no puedes trabajar", señaló.
"No puedes trabajar adecuadamente cada día, semana tras semana, para asegurarte de que todos estén enchufados. Así que va a ser difícil. Se va a deshacer de los jugadores que no quiere, porque si están aquí o no, van a crear problemas dentro del vestuario", recalcó Leboeuf.
Al evaluar el panorama de la máxima categoría, concluyó: "Una buena temporada es, por supuesto, acabar en los puestos de Champions League, cuarto o quinto. Pero para mí, el único club del que ahora mismo voy a decir que está bastante claro que va a meterse entre los cinco primeros es el Arsenal. Los demás tienen dudas por todas partes.
"[Manchester] City, no sabemos qué va a pasar con el nuevo entrenador. Liverpool, con el equipo, realmente no lo sabemos. Y lo mismo con el [Manchester] United. El año pasado, durante más de la mitad de la temporada, estuvieron sufriendo. Así que nadie tiene asegurado estar entre los cuatro primeros, salvo el Arsenal, diría yo, ahora mismo".
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El objetivo del Chelsea es empezar fuerte la liga
El equipo de Alonso se encuentra actualmente de gira de pretemporada por el Sudeste Asiático, donde se enfrentará al AC Milan en Yakarta este sábado antes de medirse al conjunto malasio Johor Darul Ta'zim un día después. Estos amistosos de preparación ofrecen una oportunidad crucial para que Alonso cohesione a su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes. El Chelsea abrirá oficialmente su nueva campaña de la Premier League con una visita al campo del Fulham el 24 de agosto.
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