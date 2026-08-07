Más allá de la situación en la portería, Leboeuf también advirtió a Alonso de que reduzca con rapidez la sobredimensionada plantilla del Chelsea para mantener la armonía en el vestuario. Al margen de la necesidad de vender antes de que se cierre el mercado de fichajes, Leboeuf cree que el Chelsea sigue teniendo que aspirar a acabar entre los cinco primeros para asegurar su regreso a la Champions League.

Al referirse al tamaño de la plantilla, Leboeuf añadió: "Creo que tienen como 45 jugadores. Tienen que deshacerse de algunos de ellos. Y, por supuesto, Xabi Alonso tendrá que hacer una selección de los jugadores y quizá desprenderse de 15, al menos 15 jugadores. Eso es una locura, pero es lo que tiene que hacer. De lo contrario, no puedes trabajar", señaló.

"No puedes trabajar adecuadamente cada día, semana tras semana, para asegurarte de que todos estén enchufados. Así que va a ser difícil. Se va a deshacer de los jugadores que no quiere, porque si están aquí o no, van a crear problemas dentro del vestuario", recalcó Leboeuf.

Al evaluar el panorama de la máxima categoría, concluyó: "Una buena temporada es, por supuesto, acabar en los puestos de Champions League, cuarto o quinto. Pero para mí, el único club del que ahora mismo voy a decir que está bastante claro que va a meterse entre los cinco primeros es el Arsenal. Los demás tienen dudas por todas partes.

"[Manchester] City, no sabemos qué va a pasar con el nuevo entrenador. Liverpool, con el equipo, realmente no lo sabemos. Y lo mismo con el [Manchester] United. El año pasado, durante más de la mitad de la temporada, estuvieron sufriendo. Así que nadie tiene asegurado estar entre los cuatro primeros, salvo el Arsenal, diría yo, ahora mismo".