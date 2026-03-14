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«Todavía se me pone la piel de gallina»: Ryan Reynolds y Rob Mac revelan lo que más les gusta de ser propietarios del Wrexham
Una transformación al estilo de Hollywood en el norte de Gales
Desde que adquirieron el club por 2 millones de libras en febrero de 2021, el dúo de directivos ha transformado a los Red Dragons, que aspiraban a ascender de la National League, en auténticos aspirantes a llegar a la Premier League. Su mandato se ha caracterizado por un ascenso meteórico en la pirámide del fútbol inglés, respaldado por el éxito mundial de la serie documental «Welcome to Wrexham». La pareja se ha tomado recientemente un momento para reflexionar sobre su media década al frente del equipo, señalando que la novedad de dirigir al conjunto galés no ha desaparecido. Al contrario, la conexión con la comunidad no ha hecho más que profundizarse a medida que el club se acerca a la recta final de la temporada.
- AFP
La magia del Racecourse Ground
Para celebrar el quinto aniversario de su revolucionaria adquisición del equipo galés, el dúo estrella se unió al equipo de comentaristas de Sky Sports para el partido contra el Swansea, que el Wrexham ganó con autoridad por 2-0.
«Hay una gran sensación de unión en un lugar como este», dijo Reynolds al hablar del ambiente en el norte de Gales. «Se da en cualquier escenario en el que una comunidad se reúne para animar algo que compartimos. Me encanta, me encanta mirar a mi alrededor, estar al aire libre, estar fuera y estar en este país tan bonito que es Gales y bajar por ahí... podemos bajar al campo. Nunca doy eso por sentado tampoco».
Sigo alucinado
La pasión de los propietarios quedó patente mientras veían cómo el Wrexham se hacía con una victoria crucial en la lucha por alcanzar los play-offs, y Rob Mac admitió que todavía no se cree lo que ha logrado con el equipo. Dijo: «Todavía se me pone la piel de gallina al pensarlo, incluso después de cinco años. Podemos recorrer el campo, entrar en el vestuario, hablar con los jugadores, abrazarlos y despedirlos hoy. Es decir, es una experiencia increíble la que estamos viviendo».
En busca del sueño de la Premier League
Tras la victoria, el equipo de Phil Parkinson ocupa actualmente la sexta posición en la Championship, tras haber conseguido el Wrexham recuperarse de su anterior derrota ante el Hull City en su lucha por lograr el cuarto ascenso consecutivo. Los Red Dragons se encuentran ahora firmemente en la pugna por los play-offs a falta de solo nueve jornadas. Si mantienen su buen estado de forma, el club podría alcanzar la Premier League por primera vez en su historia moderna, completando así una de las historias más extraordinarias del fútbol mundial.
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