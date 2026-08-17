James dijo que todavía tiene que quitarse algo de "óxido" antes de estar en plena forma para competir, después de que Chelsea le concediera un descanso ampliado tras el camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial. El capitán jugó el sábado en el último amistoso de pretemporada del club contra la Real Sociedad, apenas cuatro semanas después de regresar a casa desde Norteamérica.

"El descanso ha sido bastante corto, así que me sentí bastante bien ahí fuera", dijo. "Las condiciones fueron duras, hacía muchísimo calor, pero me encuentro bien. Todavía es pronto, aún queda un poco de óxido por quitarse, pero fue un buen paso. Fue un descanso corto, probablemente más corto de lo que a todo el mundo le habría gustado, pero estoy encantado de estar de vuelta y la nueva temporada va a empezar muy pronto".