«Todavía no sé qué pasó»: Ederson rompe su silencio sobre su fallido fichaje por el Manchester United

El internacional brasileño parecía destinado a la Premier League a principios de este verano, después de que el Atalanta y el Manchester United acordaran un traspaso en torno a los 45 millones de euros. El plan era que el jugador de 27 años cerrara el movimiento tras su participación con Brasil en el Mundial de 2026.

En una rueda de prensa previa a un playoff de la Conference League contra el Hapoel Tel-Aviv, Ederson admitió que sigue sin conocer los detalles concretos del fracaso de la operación. "Estoy muy feliz de seguir en el Atalanta. Realmente doy las gracias al club y a Luca Percassi. Me llamaron muchas veces y sentí que estaban a mi lado. Aunque tenía interés de otros clubes, después de todo lo que pasó, pensé que lo mejor era quedarme con quien de verdad me quería, y ese siempre fue el Atalanta. Estaba feliz de vestir la camiseta que me ha dado tanta alegría", afirmó.