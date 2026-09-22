ZUMA Press Wire
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«¡Todavía le queda algo!» - Dayot Upamecano, maravillado mientras Zinedine Zidane hace retroceder los años en un entrenamiento de Francia
Icono muestra habilidades vintage
La primera sesión de entrenamiento de Zidane como seleccionador de Francia en Clairefontaine dejó una huella profunda y duradera en Upamecano. El legendario mediapunta y nuevo seleccionador de Francia se implicó directamente sobre el césped, mostrando su técnica con el balón ante su plantilla. Upamecano se unió a otros 11 compañeros en una suave sesión inicial pensada para fomentar la camaradería antes de un apretado calendario internacional en otoño.
- ABACAPRESS
Un defensa elogia la brillantez del entrenador
El central de 27 años disfrutó con auténtico entusiasmo de la oportunidad de trabajar a las órdenes de su ídolo de la infancia. Al reflexionar sobre su admiración por la perdurable calidad técnica del entrenador al hablar con los periodistas, Upamecano dijo: "Todos éramos aficionados suyos cuando éramos jóvenes, es un placer. Estoy muy contento de poder aprender de él".
Bromeando sobre el deslumbrante juego de pies del técnico durante los ejercicios, el defensa añadió: "Hicimos algo de trabajo técnico y vimos que todavía le queda algo dentro. Va a ser difícil replicar lo que Zidane es capaz de hacer técnicamente. Estamos muy contentos con la sesión de entrenamiento que acaba de terminar. Tenemos ganas de ver qué es lo siguiente".
Descartando cualquier sugerencia de presión antes del entrenamiento antes de salir a las órdenes de Zidane, Upamecano afirmó: "No, no, para nada. Todos estábamos deseando participar".
La plantilla asume con naturalidad el cambio de entrenador
La llegada de Zidane ha aportado una energía renovada a Francia en esta primera etapa de adaptación tras la larga etapa de Didier Deschamps. El exentrenador del Real Madrid apostó por un diálogo cercano y colaborativo para rebajar cualquier nerviosismo en la concentración mientras iba perfilando poco a poco sus planes inmediatos.
Al recordar las primeras conversaciones grupales con el nuevo seleccionador, Upamecano explicó: "Fue más bien un intercambio, una oportunidad para conocernos, ya que no conocemos los nombres de todos. También mencionó el programa de hoy".
Negándose a entrar en comparaciones entre Zidane y Deschamps, el defensa subrayó: "No vamos a entrar en debates... Estoy muy contento de tenerle como entrenador. Didier Deschamps me ha ayudado a mejorar mucho en muchos aspectos. Tengo 27 años, todavía tengo mucho que aprender, estoy abierto a sugerencias y estamos muy contentos de que esté aquí".
- ZUMA Press Wire
Se avecina un duro calendario otoñal
Francia afronta ahora un exigente calendario de cuatro partidos de la UEFA Nations League, que arrancará con una complicada visita a Turquía el 25 de septiembre. Los duelos de alto perfil ante Bélgica e Italia entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 exigirán la máxima disciplina defensiva a Upamecano y a sus compañeros en defensa. Esta intensa concentración de tres semanas ofrece una ventana crucial para que la selección asimile el planteamiento táctico de Zidane y sume puntos vitales.
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