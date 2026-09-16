Pro Ref reconoció recientemente que el gol decisivo de Haaland en el derbi de Manchester del domingo debería haber sido anulado. El organismo arbitral dictaminó que Enzo Fernandez estaba interfiriendo activamente en el juego durante la jugada previa, lo que llevó al jefe arbitral Howard Webb a expresar públicamente su pesar por el proceso de toma de decisiones del VAR.

La admisión provocó una dura respuesta de Maresca. El técnico del City señaló un incidente sorprendentemente similar de enero de 2023, cuando United aseguró una victoria por 2-1 en el derbi. En aquel partido, Marcus Rashford persiguió un pase de Casemiro desde una clara posición de fuera de juego. Aunque el delantero nunca tocó el balón, su presencia afectó a la defensa del City antes de que Bruno Fernandes marcara con efecto el empate en el minuto 78.

Aunque Webb se apresuró a abordar el último incidente en Old Trafford, Maresca destacó la evidente falta de coherencia. El técnico italiano era asistente de Pep Guardiola durante aquella derrota de 2023 e insiste en que el City nunca recibió la misma cortesía de una disculpa oficial.



