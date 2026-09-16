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«¡Todavía estamos esperando!»: Enzo Maresca exige una disculpa por el gol de Bruno Fernandes para el Manchester United mientras el técnico del Manchester City echa humo por el doble rasero del VAR tras la polémica en el derbi de Mánchester
La admisión de Webb desata las secuelas del derbi
Pro Ref reconoció recientemente que el gol decisivo de Haaland en el derbi de Manchester del domingo debería haber sido anulado. El organismo arbitral dictaminó que Enzo Fernandez estaba interfiriendo activamente en el juego durante la jugada previa, lo que llevó al jefe arbitral Howard Webb a expresar públicamente su pesar por el proceso de toma de decisiones del VAR.
La admisión provocó una dura respuesta de Maresca. El técnico del City señaló un incidente sorprendentemente similar de enero de 2023, cuando United aseguró una victoria por 2-1 en el derbi. En aquel partido, Marcus Rashford persiguió un pase de Casemiro desde una clara posición de fuera de juego. Aunque el delantero nunca tocó el balón, su presencia afectó a la defensa del City antes de que Bruno Fernandes marcara con efecto el empate en el minuto 78.
Aunque Webb se apresuró a abordar el último incidente en Old Trafford, Maresca destacó la evidente falta de coherencia. El técnico italiano era asistente de Pep Guardiola durante aquella derrota de 2023 e insiste en que el City nunca recibió la misma cortesía de una disculpa oficial.
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«Seguimos esperando la disculpa»
Al dirigirse a los medios antes del partido de la Copa de la Liga del City contra el Norwich City, Maresca se negó a aceptar la narrativa actual. No tardó en recordar a los periodistas el doble rasero existente al hablar de los errores arbitrales.
«Creo que a veces te favorece y a veces te perjudica», explicó Maresca. «Hace tres años, cuando yo estaba aquí, pasó exactamente lo mismo contra el Man United. Perdimos allí el derbi. El gol no fue un gol legal, si lo recuerdan. Para ser sincero, nadie se disculpó. Seguimos esperando la disculpa por ese gol».
El entrenador del City también expresó una intensa frustración porque los debates sobre el arbitraje estuvieran eclipsando la heroica actuación de su equipo. El campeón jugó la gran mayoría del partido del domingo con un hombre menos tras una tarjeta roja a Phil Foden, lo que hizo la victoria aún más notable.
«Hablar de una acción o de un momento después de ese partido, cuando jugamos 70, 75 minutos con 10 jugadores, creo que es… no sé cuál es la palabra adecuada, creo que es bastante pobre», añadió. «La actuación de la segunda parte fue increíble».
El dominante City deja a un lado el ruido
La polémica en curso con el VAR amenaza con eclipsar un brillante inicio de la era Maresca en el Etihad Stadium. El City ha arrancado la temporada como un ciclón, ganando sus cinco primeros partidos de la Premier League.
Superar una inferioridad numérica durante más de 70 minutos en Old Trafford subraya aún más la fortaleza del equipo. Maresca sigue completamente centrado en mantener ese impulso e insiste en que su planteamiento táctico no cambiará pese a la ausencia del VAR en las primeras rondas de la Copa de la Liga.
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Rotaciones en la copa y vuelta a la acción en la liga
El City se apartará momentáneamente de los focos de la Premier League para recibir al Norwich City el jueves por la noche. Con un registro perfecto en la liga que proteger y un calendario exigente por delante, se espera claramente que Maresca rote su plantilla para mantener frescos a sus jugadores clave.
Tras el duelo copero entre semana, Haaland y compañía recibirán al Sunderland en el Etihad Stadium el domingo. El City buscará ampliar su impecable racha nacional y mantener a sus rivales firmemente por detrás.
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