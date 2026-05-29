Todas las finales de la Liga de Campeones, clasificadas de peor a mejor

Puede parecer obvio, pero la final de la Liga de Campeones de 2003, única sin goles, fue poco espectacular: ambos equipos se conocían bien y contaban con plantillas veteranas.

El encuentro empezó con un gol anulado a Andriy Shevchenko —erróneamente, según muchos— y dos disparos al poste de Antonio Conte y Andrea Pirlo, pero pronto ambos equipos se replegaron.

En defensa fue una lección magistral liderada por un formidable Alessandro Nesta, mientras Carlo Ancelotti reinaba frente al club que lo había despedido dos años antes.

Aunque el tanto de Shevchenko debió contar, al final no importó: él mismo marcó el penalti de la victoria en la prórroga.