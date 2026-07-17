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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Todas las decisiones fueron acertadas!» - Thomas Tuchel se defiende por los cambios realizados contra Argentina, mientras una leyenda del fútbol inglés cuestiona las duras críticas al seleccionador alemán

T. Tuchel
Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Argentina

John Barnes defendió las decisiones tácticas de Thomas Tuchel en la semifinal del Mundial que Inglaterra perdió ante Argentina, y afirmó que el técnico alemán hizo los cambios correctos. El excentrocampista del Liverpool cree que las críticas ignoran el lugar de Inglaterra en el fútbol mundial y la realidad de los torneos.

  • Barnes respalda la gestión del partido por parte de Tuchel

    Inglaterra soñaba con su primera final del Mundial desde 1966, pero perdió 2-1 ante Argentina tras desperdiciar un 1-0. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos clasificaron a la Albiceleste. Aun así, Barnes defiende la gestión del partido de Tuchel.

    Aseguró que Inglaterra no debía dominar la posesión ni superar a Argentina y que mantener la ventaja era más lógico que hacer cambios ofensivos. Además, recordó que las expectativas sobre el equipo deben ajustarse a su ranking mundial y que su actuación en el torneo refleja su nivel actual.

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  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Barnes rechaza las críticas a Tuchel

    Barnes defendió el planteamiento de Tuchel ante las críticas de exinternacionales ingleses que cuestionaron sus tácticas conservadoras tras perder la ventaja.

    «Ganábamos 1-0 en un torneo en el que nunca vamos a dominar la posesión ni superar a nadie en juego», declaró Barnes aBetfred. «¿Por qué hacer cambios ofensivos? Si los hubiera hecho y hubiéramos perdido, la gente se habría preguntado por qué. Hizo lo correcto.

    «No salió mal. Somos cuartos del mundo, así que deberíamos quedar terceros o cuartos, que es donde vamos a quedar. No sé por qué esperábamos algo diferente».

    Barnes elogió la identidad táctica de Tuchel y añadió: «Con un entrenador como él, sabes lo que obtienes: pragmatismo, fuerza, disciplina y resistencia. No vamos a superar a los equipos en juego, sino que les ganamos con nuestra fuerza. Contra Argentina ganamos 1-0 y todas las decisiones que tomó Thomas Tuchel fueron acertadas. Supo responder a lo que estaba sucediendo delante de él».

  • Continúa el debate sobre la estrategia de Inglaterra

    La opinión de Barnes contrasta con las críticas de Wayne Rooney, quien argumentó que los cambios defensivos de Tuchel provocaron pánico en la selección inglesa. Gary Lineker también cuestionó que Inglaterra se replegara en un bloque bajo ante Lionel Messi y Argentina.

    La entrada de Nico O'Reilly y Dan Burn fue uno de los temas más comentados tras la derrota. Sin embargo, Andros Townsend coincidió con Barnes y defendió la sustitución de O'Reilly como una jugada inteligente para frenar a Messi en los últimos minutos.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aumenta la presión sobre Tuchel

    La derrota ha aumentado la presión sobre el futuro de Tuchel al frente de la selección inglesa. Nicky Butt, excentrocampista del Manchester United, pide su dimisión, y se menciona a Eddie Howe y Pep Guardiola como posibles sustitutos. Tuchel insiste en que no renunciará, y la FA sigue confiando en él.

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