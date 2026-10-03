Título: Georgina Rodríguez cita a Sir Alex Ferguson para cargar contra el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, por el trato a Cristiano Ronaldo

El frente familiar unido va más allá de Rodriguez. La hermana de Ronaldo, Elma Aveiro, también publicó un mensaje en el que arremetía contra la prensa nacional por su duro trato al delantero. Aveiro acompañó su publicación con «Tudo dito», que significa que ya está todo dicho. Mientras tanto, Portugal ha continuado su preparación con los 24 miembros restantes de la convocatoria, mientras Jesus mantiene que no hay ninguna disputa. El entrenador insiste en que solo él es responsable de la selección del equipo y en que exactamente las mismas reglas se aplican a todos los jugadores, pese a la reacción pública.