Getty Images Sport
Traducido por
Título: Georgina Rodríguez cita a Sir Alex Ferguson para cargar contra el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, por el trato a Cristiano Ronaldo
Rodríguez comparte una cita de Ferguson en Instagram
La crisis en torno a la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal se ha agravado tras una dura intervención en redes sociales de Georgina Rodríguez. Rodríguez utilizó Instagram para respaldar con firmeza a Ronaldo mientras atacaba directamente a Jorge Jesus. Al compartir una imagen con el exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson, hizo suyo un brutal juicio sobre Jesus. Publicó: «Si Jorge Jesus supiera en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, ¿entonces por qué lo convocó en primer lugar? ¿Para dejar clara una postura? Eso no es autoridad, eso es inseguridad».
Ataque personal y eliminación repentina
Junto a la contundente cita, Rodríguez añadió su propio comentario, muy personal. Haciendo referencia al apellido del entrenador, escribió en su historia de Instagram: «No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo (Jesús)». La historia fue eliminada posteriormente unos minutos después. Su intervención llevó la disputa más allá de las decisiones futbolísticas y la convirtió en un enfrentamiento público mucho más personal. Además, la atribución a Ferguson adjunta al gráfico no ha sido verificada de manera independiente, por lo que su decisión de compartir la publicación, añadir su crítica y borrarla después se convirtió en el principal desarrollo.
La familia se une en torno al capitán
El frente familiar unido va más allá de Rodriguez. La hermana de Ronaldo, Elma Aveiro, también publicó un mensaje en el que arremetía contra la prensa nacional por su duro trato al delantero. Aveiro acompañó su publicación con «Tudo dito», que significa que ya está todo dicho. Mientras tanto, Portugal ha continuado su preparación con los 24 miembros restantes de la convocatoria, mientras Jesus mantiene que no hay ninguna disputa. El entrenador insiste en que solo él es responsable de la selección del equipo y en que exactamente las mismas reglas se aplican a todos los jugadores, pese a la reacción pública.
- Getty Images
El futuro internacional sigue siendo incierto
Ronaldo aún no ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional, por lo que su futuro con Portugal sigue en el aire. Los aficionados esperan ahora con impaciencia la declaración que prometió, que podría determinar de forma definitiva si Ronaldo volverá a representar a su país alguna vez bajo la dirección de Jesus.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias