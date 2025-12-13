Getty Images Sport
Título de Lionel Messi e Inter Miami en MLS Cup 2025 atrae a 4,6 millones de espectadores, establece récords de edad y participación
- Getty Images Sport
MLS Cup atrae a la audiencia más joven y comprometida.
En todas las plataformas, la MLS Cup 2025 alcanzó 4.6 millones de espectadores, convirtiéndola en uno de los eventos más vistos en la historia de la liga. Los datos de Apple TV mostraron la audiencia más joven de la MLS Cup hasta ahora, con aproximadamente el 70 por ciento de los espectadores menores de 45 años, mientras que el tiempo promedio de visualización se extendió a alrededor de 70 minutos por espectador.
Esa participación se extendió mucho más allá de la pantalla. La actividad en redes sociales se disparó a un récord de 798 millones de impresiones, representando un aumento dramático interanual y destacando cómo la MLS Cup se ha convertido en un evento digital para una audiencia más joven y global.
- Imagn
Impacto dentro y fuera del campo
Inter Miami CF culminó la noche levantando su primera MLS Cup con una victoria de 3-1 sobre Vancouver Whitecaps FC frente a una multitud de 21,550 personas en el Chase Stadium. La ocasión resonó mucho más allá del sur de Florida, ya que más de 20,000 aficionados se reunieron en el BC Place en Vancouver para la mayor fiesta de visualización fuera de casa en la historia de la MLS Cup, subrayando la magnitud de la inversión de los fanáticos en ambos lados.
- Getty
Alcance multiplataforma en América del Norte y más allá
La audiencia se distribuyó a través de una amplia red de distribución, con más de 3.6 millones de fanáticos viendo a través de Apple TV, MLS Season Pass, TSN, RDS, FOX, Fox Deportes, TNT, HBO Max en México y otros socios adicionales. En Estados Unidos, los datos preliminares del panel de Nielsen mostraron poco menos de un millón de espectadores para la ventana completa del partido en FOX y Fox Deportes, con actualizaciones de medición esperadas.
Internacionalmente, fanáticos de más de 100 países sintonizaron, reforzando la creciente presencia global de la MLS Cup.
- Getty
¿Qué sigue?
Inter Miami comenzará la defensa de su título el 21 de febrero, cuando viajen para enfrentar al LAFC de Son Heung-Min.
