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«Típico de Jürgen»: una leyenda del fútbol alemán reitera sus críticas a Klopp pese a la disculpa pública del exentrenador del Liverpool
Matthaus critica la «irreflexiva» intromisión de Klopp
Matthäus se mostró sorprendido y decepcionado por los comentarios de Klopp y Thomas Müller, realizados apenas 48 horas antes del debut de Alemania en el Mundial. La semana pasada, ambos criticaron a Matthäus por sugerir que Deniz Undav debía ser titular ante Curazao en lugar de Jamal Musiala.
El legendario ex capitán recordó que ambos se habrían molestado si alguien hubiera presionado desde fuera durante sus carreras.
En su columna para Sky Alemania, Matthäus escribió: «Me sorprendieron las declaraciones de Jürgen Klopp y Thomas Müller dos días antes del partido contra Curazao. Jürgen lleva ya bastante tiempo como entrenador y quizá vuelva algún día; Thomas sigue siendo jugador en activo. A ninguno de los dos les habría gustado que alguien hubiera intervenido desde fuera. No era el momento adecuado y fueron palabras inapropiadas».
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La frase que se le escapó a Klopp
Musiala fue titular en el debut de Alemania en el Mundial, pero la polémica creció en la previa de MagentaTV cuando el comentarista Klopp, junto a Müller, dijo: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo quien elige el equipo».
Dado que se rumorea que Klopp podría sustituir a Nagelsmann, los espectadores y la leyenda alemana Matthäus criticaron el “todavía” por considerarlo una presión innecesaria. Müller avivó la polémica bromeando sobre si Klopp se había olvidado de que era junio, en alusión a septiembre, mes en que los analistas apuntan a un posible cambio de seleccionador.
Tras la goleada 7-1, Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann: «Ya tengo la palabra más odiada del año: "todavía"», y admitió que quería darse un puñetazo por el desliz.
La disculpa de Klopp ha sido calificada como «lo mínimo»
Aunque Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann, Matthäus no se mostró muy impresionado y recordó que, con su experiencia, debería haber actuado mejor.
«Klopp se disculpó con Nagelsmann el domingo tras el partido y dijo que, a sus 59 años, aún es estúpido. Es típico de Jürgen soltar frases así cuando se da cuenta de que ha errado», señaló Matthäus. «Se disculpó; era lo mínimo. Pero algo así no debería haber ocurrido; fue muy imprudente. En MagentaTV hay muchas risas y bromas, así que quizá tengamos que prepararnos para más frases de Jurgen y Thomas».
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Con la mirada en el desafío de Costa de Marfil.
El legendario centrocampista advirtió que los próximos partidos en Norteamérica serán mucho más duros para el equipo de Nagelsmann. Ante la visita de Costa de Marfil, Matthäus destacó que la flexibilidad táctica será clave para mantener el impulso del primer partido.
«Costa de Marfil es de otro nivel que Curazao», afirmó. «Yan Diomande jugó por la derecha en la victoria 1-0 contra Ecuador, pero también puede jugar por la izquierda. Por la izquierda tendría más ventaja ante Joshua Kimmich que por la derecha frente a Brown. Podemos criticar cuando un jugador falla, pero también debemos pensar cómo aportar nuestro granito de arena para apoyar al equipo y mantenernos unidos como Alemania».