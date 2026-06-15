«Típico de Jürgen»: una leyenda del fútbol alemán reitera sus críticas a Klopp pese a la disculpa pública del exentrenador del Liverpool

Matthäus se mostró sorprendido y decepcionado por los comentarios de Klopp y Thomas Müller, realizados apenas 48 horas antes del debut de Alemania en el Mundial. La semana pasada, ambos criticaron a Matthäus por sugerir que Deniz Undav debía ser titular ante Curazao en lugar de Jamal Musiala.

El legendario ex capitán recordó que ambos se habrían molestado si alguien hubiera presionado desde fuera durante sus carreras.

En su columna para Sky Alemania, Matthäus escribió: «Me sorprendieron las declaraciones de Jürgen Klopp y Thomas Müller dos días antes del partido contra Curazao. Jürgen lleva ya bastante tiempo como entrenador y quizá vuelva algún día; Thomas sigue siendo jugador en activo. A ninguno de los dos les habría gustado que alguien hubiera intervenido desde fuera. No era el momento adecuado y fueron palabras inapropiadas».