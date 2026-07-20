El agente Tullio Tinti, representante de Alessandro Bastoni y Andrea Pirlo, entre otros, habló de varios temas en Sky:
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Tinti: «¿Bastoni? Si los clubes interesados satisfacen al Inter y al jugador, se puede hablar. Pirlo y Maldini han hablado sobre la selección. Ruggeri se queda en el Atlético»
SOBRE PIRLO - «Él y Maldini hablan el mismo idioma; Andrea era un genio sobre el terreno de juego y ve el fútbol de una manera diferente. A Pirlo lo ficharon para jugar en el equipo sub-23 de la Juve y, al cabo de una semana, lo incorporaron al primer equipo; ese año, la Juve quedó cuarta y ganó la Copa de Italia y la Supercopa. Luego no le renovaron; llegaron otros entrenadores y les fue peor. Maldini y Pirlo se hablan a menudo; seguro que ya se han comunicado».
SOBRE LOS JÓVENES - «Ya no hay futbolistas que pasen por todas las categorías, desde la Primavera hasta la Serie B y la Serie A»
SOBRE LOS LIBERALES - «El Milan no creía en él, hasta tal punto que lo regaló»
SOBRE RUGGERI: «Lo ha hecho muy bien en el Atlético, no está en el mercado. Se queda allí. La Roma y la Fiorentina se han interesado por él».
SOBRE BASTONI - «¿Al Hilal? Mis jugadores y yo respetamos los contratos: le quedan dos años y ama al Inter. Ahora no piensa marcharse, pero si llega una oferta que convenga a todos, podemos hablar. De momento, no hay negociación. Sobre el incidente con Kalulu, considera que se le hizo una injusticia por un error en la norma del VAR; Bastoni simuló y debió ser amonestado. A pesar de la dificultad, el jugador ha mostrado gran personalidad y ya superó el momento.
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