SOBRE PIRLO - «Él y Maldini hablan el mismo idioma; Andrea era un genio sobre el terreno de juego y ve el fútbol de una manera diferente. A Pirlo lo ficharon para jugar en el equipo sub-23 de la Juve y, al cabo de una semana, lo incorporaron al primer equipo; ese año, la Juve quedó cuarta y ganó la Copa de Italia y la Supercopa. Luego no le renovaron; llegaron otros entrenadores y les fue peor. Maldini y Pirlo se hablan a menudo; seguro que ya se han comunicado».







