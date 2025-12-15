Timothée Chalamet le dice a Lamine Yamal que “sueñe en grande” junto a una imagen icónica con Lionel Messi mientras promociona Marty Supreme

La imagen en cuestión fue tomada en 2007 como parte de una sesión fotográfica para UNICEF. Joan Monfort, fotógrafo freelance radicado en Barcelona y colaborador de Associated Press, fue quien capturó la escena, una fotografía que con el tiempo cobraría vida propia tras ser compartida en redes sociales por el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, acompañada del lema: “El comienzo de dos leyendas”.

Monfort ha relatado desde entonces cómo se produjo aquel momento hoy considerado icónico: “UNICEF organizó una rifa en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde vivía la familia de Lamine. Se apuntaron para que les hicieran una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça… y ganaron”.

El fotógrafo recuerda con detalle la escena: “Messi ni siquiera sabía cómo sostenerlo al principio. Es una persona bastante introvertida, tímida. Salía del vestuario y, de repente, se encontró en otro con una bañera de plástico llena de agua y un bebé dentro. Fue complicado”.

Monfort también confesó la emoción que le ha generado el impacto posterior de la imagen: “Es muy emocionante estar asociado a algo que ha causado tanta repercusión. Ha sido realmente sorprendente. Tomamos muchísimas fotos ese día, muchísimas imágenes, y algunas de ellas perdurarán”.

Y concluyó: “Que Lamine haya crecido hasta convertirse en futbolista y que exista esta foto me hace muy feliz. Es especialmente bonito en el fútbol actual, donde tantas cosas giran en torno al dinero y al poder”.

Por su parte, Yamal ha intentado tomar distancia de las constantes comparaciones con Messi, con el deseo de construir un legado propio y único. Aun así, los logros ya hablan por sí solos: campeón de LaLiga y de la Eurocopa con el Barcelona y España, y con la expectativa de que seguirá “soñando en grande” en un futuro no tan lejano, cuando aspire a conquistar su primer Balón de Oro.