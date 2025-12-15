Getty/GOAL
Timothée Chalamet le dice a Lamine Yamal que “sueñe en grande” junto a una imagen icónica con Lionel Messi mientras promociona Marty Supreme
El heredero de Messi: Lamine Yamal sigue pasos ilustres
Yamal saltó a la fama de manera casi simbólica al protagonizar, cuando apenas era un bebé, una campaña publicitaria junto al legendario Lionel Messi en el Barcelona. Aquella imagen ha resurgido en incontables ocasiones con el paso del tiempo, y hoy resulta inevitable reparar en la ironía: aquel niño es ahora quien comienza a recorrer los pasos más ilustres.
Tras forjar su propio camino en el reconocido sistema formativo de La Masia y debutar con el primer equipo con apenas 15 años, Yamal es considerado hoy por muchos como el heredero natural al trono que dejó Messi como rey del fútbol mundial.
Estado de superestrella: Lamine Yamal ya es un ícono global
Las hazañas de Yamal, al igual que ocurrió en su día con Messi, han despertado el interés de todo el mundo. Su nivel de celebridad ya trasciende el ámbito deportivo: el joven es hoy mucho más que un futbolista y cuenta con seguidores en cada rincón del planeta.
Ese alcance llega incluso a Hollywood, donde figuras reconocidas en Estados Unidos saben perfectamente quién es Yamal y de lo que es capaz sobre el campo. Su historia resulta fascinante y sirve como ejemplo de lo que puede lograrse a partir de la combinación de talento, disciplina y trabajo constante.
Lamine Yamal ayuda a Thimotée Chalamet a promover nueva película
Timothée Chalamet, protagonista de éxitos de taquilla como Wonka y Dune —y actualmente pareja de Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian—, es una de las figuras que se ha dejado cautivar por el vertiginoso ascenso de Lamine Yamal a la élite.
Como actor de primera línea, Chalamet ha demostrado en repetidas ocasiones su afinidad por las historias auténticas e inspiradoras. Ese interés vuelve a quedar reflejado con su regreso a la gran pantalla en Marty Supreme, una película libremente inspirada en la vida del jugador estadounidense de tenis de mesa Marty Reisman y su búsqueda de la fama en el Nueva York de los años 50.
En plena gira promocional mundial, de cara al estreno del filme el próximo 25 de diciembre, Chalamet ha impulsado la visibilidad del proyecto con la ayuda del joven talismán del Barcelona. Yamal ha sido visto luciendo la ya viral chaqueta de Marty Supreme, pieza central de la campaña.
El actor compartió una imagen de Yamal vistiendo la prenda acompañada del mensaje “SUEÑA EN GRANDE”, además de incluir en un carrusel de Instagram la ya icónica fotografía del joven prodigio junto a Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro.
La historia de la foto de bebé de Lamine Yamal con Lionel Messi
La imagen en cuestión fue tomada en 2007 como parte de una sesión fotográfica para UNICEF. Joan Monfort, fotógrafo freelance radicado en Barcelona y colaborador de Associated Press, fue quien capturó la escena, una fotografía que con el tiempo cobraría vida propia tras ser compartida en redes sociales por el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, acompañada del lema: “El comienzo de dos leyendas”.
Monfort ha relatado desde entonces cómo se produjo aquel momento hoy considerado icónico: “UNICEF organizó una rifa en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde vivía la familia de Lamine. Se apuntaron para que les hicieran una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça… y ganaron”.
El fotógrafo recuerda con detalle la escena: “Messi ni siquiera sabía cómo sostenerlo al principio. Es una persona bastante introvertida, tímida. Salía del vestuario y, de repente, se encontró en otro con una bañera de plástico llena de agua y un bebé dentro. Fue complicado”.
Monfort también confesó la emoción que le ha generado el impacto posterior de la imagen: “Es muy emocionante estar asociado a algo que ha causado tanta repercusión. Ha sido realmente sorprendente. Tomamos muchísimas fotos ese día, muchísimas imágenes, y algunas de ellas perdurarán”.
Y concluyó: “Que Lamine haya crecido hasta convertirse en futbolista y que exista esta foto me hace muy feliz. Es especialmente bonito en el fútbol actual, donde tantas cosas giran en torno al dinero y al poder”.
Por su parte, Yamal ha intentado tomar distancia de las constantes comparaciones con Messi, con el deseo de construir un legado propio y único. Aun así, los logros ya hablan por sí solos: campeón de LaLiga y de la Eurocopa con el Barcelona y España, y con la expectativa de que seguirá “soñando en grande” en un futuro no tan lejano, cuando aspire a conquistar su primer Balón de Oro.
