Tim Sherwood corre el riesgo de enfadar a los aficionados del Tottenham con su «evidente» plan de fichaje del Liverpool para Micky van de Ven
El Liverpool se fija en Van de Ven en medio del caos del Tottenham
El defensa holandés, que fichó por los Spurs en 2023 procedente del Wolfsburgo por 43 millones de libras, parece haberse convertido en el principal objetivo del actual campeón. Tim Sherwood, que en su día ocupó el banquillo del White Hart Lane, ha echado más leña al fuego al sugerir que Van de Ven es la opción más lógica para el sistema de Arne Slot. La necesidad del Liverpool de reforzar su defensa es bien conocida, sobre todo después de que Marc Guehi fichara por el Manchester City durante el mercado de invierno.
Sherwood afirma que fichar por el Liverpool es una elección «obvia».
Al hablar sobre el posible traspaso a BOYLE Sports, Sherwood dijo: «Creo que es la elección obvia para el Liverpool este verano en la posición de central izquierdo. No hay muchos jugadores así. Hay otro, Jarrad Branthwaite, pero es imposible que fiche por el Everton. Así que creo que eso le abre las puertas a Micky para convertirse en jugador del Liverpool. Creo que lo haría muy bien, de verdad».
Continuó con su valoración del jugador de 23 años, señalando que podría alcanzar otro nivel jugando junto a su compatriota. «Tiene todas las cualidades para convertirse en un jugador de primer nivel, pero necesita jugar con alguien como Virgil van Dijk», añadió Sherwood.
«Creo que tener a su lado a jugadores contrastados y con experiencia le haría sentirse más cómodo y mejorar sus dotes de liderazgo, porque no creo que sea todavía el líder que todos piensan que es. Es una curva de aprendizaje para Micky, y podría beneficiarse mucho de la experiencia de los ganadores que le rodean, pero sigo pensando que encajaría bien en el Liverpool».
«Escenario apocalíptico» para Van de Ven
El ambiente en el Tottenham ha llegado a un punto crítico, y el propio Van de Ven ha descrito la situación actual del club como un «escenario apocalíptico» tras la derrota ante el Atlético. «Terrible, para ser sincero: un escenario apocalíptico. Todo lo que podía salir mal en los primeros 20 minutos salió mal. Todo el mundo ha fallado, incluido yo. Son momentos en los que simplemente no puedes hacer nada. No puedo quedarme aquí y empezar a culpar al campo», se lamentó el defensa.
El descenso seguramente obligaría al Tottenham a tomar medidas.
Aunque el Tottenham se había mostrado decidido a conservar sus activos más preciados, su precaria posición en la liga cambia por completo la dinámica. Si el club cae a la Championship, será prácticamente imposible retener a un jugador del calibre de Van de Ven, que sin duda querrá jugar en Europa y asegurarse un puesto en la selección holandesa. La fuerte caída de los ingresos por derechos de retransmisión, junto con las ambiciones de élite del propio defensa, dejarían al Spurs con muy poco margen de maniobra en la mesa de negociaciones, allanando el camino para que un club como el Liverpool aproveche la situación.
