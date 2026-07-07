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Arsene Wenger Jurgen KloppGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traducido por

«Tienes problemas más graves»: Arsène Wenger duda de que Jürgen Klopp pueda devolver a Alemania a lo más alto y pone como ejemplo a la selección brasileña de Carlo Ancelotti

Alemania
J. Klopp
Brazil
C. Ancelotti
World Cup
Noruega
A. Wenger

Arsène Wenger duda de que Jürgen Klopp pueda solucionar los graves problemas de la selección alemana. Aunque muchos lo ven como un salvador, el exentrenador del Arsenal cree que las dificultades del fútbol alemán van más allá del banquillo.

  • Wenger duda del impacto de Klopp

    Wenger advierte que Klopp quizá no sea la solución mágica que Alemania necesita tras su desastrosa campaña en el Mundial 2026. Aunque pronto reemplazará a Julian Nagelsmann y las expectativas son altísimas, Wenger cree que el reto va más allá de contratar a un motivador de talla mundial.

    En el podcast «Einfach mal Luppen» de Toni Kroos, Wenger expresó sus dudas: «El nombre de Klopp da a Alemania la esperanza de volver al más alto nivel. Pero no estoy seguro de que eso vaya a cambiarlo todo. En Alemania hay problemas más graves. No cuestiono su calidad, pero no sé si él solo puede resolverlos». Pero no sé si él solo podrá resolver todos los problemas de Alemania. Es un hombre inteligente, y él mismo lo sabe».


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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La comparación entre Brasil y Ancelotti

    Para ilustrar su argumento, Wenger miró a Sudamérica, donde otro entrenador de renombre ha luchado por cambiar la suerte de una potencia tradicional. Señaló que incluso los entrenadores más laureados se ven limitados por el talento y el perfil de los jugadores que tienen, citando la situación actual de una selección brasileña en apuros tras su sorprendente derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial, partido al que asistió.

    «Nadie duda de la calidad de Klopp; es un entrenador de primer nivel», admitió Wenger. «Pero mira a Brasil: trajeron a Carlo Ancelotti y siguen siendo los mismos jugadores. Los buenos jugadores necesitan un gran entrenador, y los grandes entrenadores necesitan buenos jugadores. Se necesitan ambos».

  • Falta de un goleador decisivo

    Wenger señala la ausencia de un «9» mundial en Alemania. Otras selecciones cuentan con estrellas que deciden eliminatorias, pero la «Die Mannschaft» no encuentra un goleador fiable desde hace años.

    «No creo que Nagelsmann haya cometido errores graves en este torneo. A Alemania le falta algo; este torneo muestra lo importante que es tener un auténtico goleador», explicó el exentrenador del Arsenal. «Se necesita un jugador que marque en los momentos decisivos, como Harry Kane en Inglaterra. Pero Alemania no cuenta con eso ahora».

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una nueva era con Klopp al frente

    Tras su descanso, Klopp regresa con enorme presión. La DFB le ha dado amplio poder para reformar las categorías inferiores y la identidad de la selección.

    La DFB espera que repita el éxito de Anfield, pero Wenger advierte que su impacto será limitado si no se resuelven los problemas en la formación de talentos. Por ahora, la opinión pública alemana es optimista, aunque la advertencia del francés recuerda la dura batalla que afronta el nuevo seleccionador.