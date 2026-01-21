“Tienes que estar completamente inmerso ahora mismo” – El camino al Mundial 2026 de Estados Unidos desde la MLS

FORT LAUDERDALE, Fla. – Si la Copa del Mundo ya parecía un sueño lejano, cambió todo cuando el calendario llegó a 2026. Antes de que nadie se diera cuenta, el torneo más grande del planeta comenzará este verano en América del Norte.

Para quienes luchan por ganarse un lugar en la selección masculina de Estados Unidos, la idea del Mundial nunca estuvo lejos. Especialmente para los jugadores que militan en la MLS, quienes han pasado las últimas semanas en modo fuera de temporada mientras sus compañeros en Europa seguían compitiendo. Sin embargo, esta temporada baja fue diferente a cualquier otra que este grupo haya vivido, incluso para los veteranos del ciclo de 2022.

Asegurarse de que la temporada baja se aproveche al máximo se volvió fundamental. Para las estrellas de la MLS que forman parte del USMNT, la preparación para el Mundial no comienza en febrero con la reanudación de la temporada de clubes; empezó en cintas de correr, en salas de pesas y en sesiones individuales durante todo el invierno.

“Ahora tienes esta pista de despegue, ¿verdad?”, dijo el defensor Tim Ream. “Sabes quiénes son tus rivales, cuáles son los amistosos, cómo se verá ese impulso final. Pero no puedes mirar demasiado lejos. Tienes que enfocarte en lo que debes hacer en la temporada baja para estar listo para la pretemporada y luego, obviamente, para el Mundial. Se trata de concentrarse en todo el año y cómo se verá, mentalmente es bueno asimilarlo, pero primero tienes que ocuparte de lo que está frente a ti. Ahí es donde muchos de los chicos están ahora.”

El enfoque de cada jugador fue distinto, dependiendo de su situación y experiencias previas. Algunos enfrentaban por primera vez los desafíos de un descanso prolongado; otros ya están acostumbrados a esto. Algunos necesitaban tiempo para recuperarse físicamente o superar lesiones persistentes; otros aprovecharon para relajarse mentalmente y dejar atrás un 2025 intenso, enfocándose en un 2026 que promete ser decisivo.

Aunque la temporada baja se vive de manera diferente para cada jugador, el objetivo es el mismo. Con el Mundial en el horizonte, la motivación nunca desaparece, incluso durante el receso invernal de la MLS. Todos trabajan hacia un mismo resultado: una llamada del entrenador Mauricio Pochettino en mayo. Esa presión moldea cada uno de los meses de invierno, aunque el trabajo de preparación varíe de un jugador a otro.

“Tienes que conocer tu cuerpo y saber qué hacer para prepararte”, dijo Cristian Roldán a GOAL durante el Tour de Medios de la MLS. “Al mismo tiempo, tienes el Mundial en el horizonte, así que sabes lo importante que es tener una pretemporada excelente. Debes demostrar que estás en forma, pero también estar descansado. Si no lo estás, aumentan las posibilidades de lesión. Todo se trata de escuchar a tu cuerpo y cuidarlo antes de lanzarte a la pretemporada.”

Antes de que comience la pretemporada, GOAL habló con varios jugadores del USMNT sobre cómo pasaron su temporada baja, cómo se mantuvieron en forma y cómo se preparan para lo que viene…