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«Tienen que sufrir»: el ex presidente del Manchester City David Bernstein exige que el Manchester City sea expulsado de la Premier League si fracasa el recurso
Bernstein pide la sanción máxima
Bernstein ha afirmado que el Manchester City no puede seguir en la Premier League si fracasa su recurso contra un veredicto de culpabilidad histórico. El club fue declarado recientemente culpable de 115 infracciones distintas de la normativa financiera, un hecho que Bernstein describió como "condenatorio más allá de lo imaginable" durante una apasionada entrevista con BBC Radio 5 Live.
Hablando con total honestidad, Bernstein puso en duda la continuidad de la actual dirección del club tras las conclusiones de la comisión. "Es condenatorio más allá de lo imaginable. Mi pensamiento inmediato es: ¿debería seguir la junta? ¿Deberían ser suspendidas de inmediato las personas implicadas?", preguntó. "Muy, muy serio. Creo que es realmente terrible. Entre los abogados hay una corriente de pensamiento que consiste en negar, negar, negar, pero este es un club de fútbol que forma parte de una liga y toda la credibilidad de la liga está en juego aquí. Yo iría tan lejos [como para decir que es una forma de fraude profundamente arraigada] y, si lo es, no soy abogado, pero como reflexión esto es algo tan grave que va más allá de las autoridades del fútbol".
Añadió: "Las sanciones no pueden ser solo económicas, así que tiene que ir mucho más allá de eso. Si el recurso fracasa, el Manchester City no puede seguir en la liga, tiene que sufrir. Y lo digo como seguidor y aficionado".
Una década de incumplimiento sistemático de las normas
La magnitud de las infracciones destapadas por la comisión independiente no tiene precedentes en la historia de este deporte y se extiende a lo largo de casi una década de dominio nacional. La investigación de la Premier League concluyó que el club había participado en un sofisticado plan para eludir los límites de gasto, principalmente mediante el uso de mecanismos financieros artificiales.
Las conclusiones de la comisión apuntan a que el City había pactado «contratos ficticios» con varios socios comerciales como forma de ocultar la verdadera procedencia de su financiación, que, según se informa, superó los 830 millones de libras. Estas revelaciones han proyectado una sombra sobre los numerosos trofeos ganados por el club durante el periodo en cuestión y han provocado peticiones de medidas retroactivas tanto de aficionados rivales como de exjugadores.
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Masters defiende el caso de la Premier League
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, se ha mostrado muy claro sobre la importancia del fallo, presentándolo como un paso necesario para garantizar la igualdad de condiciones para todos los clubes miembros. En su respuesta oficial al veredicto, Masters destacó la naturaleza sistemática de las infracciones y el compromiso de la liga de hacer cumplir su propia normativa. "La decisión fundamental establece los hechos de lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década", declaró Masters.
"También reivindica la decisión de la Premier League de llevar este caso contra el Manchester City. Aunque el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga se ha mantenido decidida a que los hechos se establezcan de forma independiente".
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El City promete luchar contra el veredicto de «inseguro»
Como era de esperar, el Manchester City no se ha quedado de brazos cruzados ante las conclusiones e inmediatamente ha lanzado una feroz contraofensiva contra las conclusiones de la comisión. El club emitió un comunicado en duros términos en el que expresaba su «decepción y sorpresa» por el veredicto, al tiempo que mantuvo su completa inocencia durante todo el proceso de ocho años.
En su réplica oficial, el club no se mordió la lengua y calificó la opinión de la comisión de profundamente errónea. El Manchester City ha publicado un duro comunicado oficial que dice así: «El Manchester City FC está decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, que se ha publicado hoy. El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso».
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