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Traducido por

«Tiene una influencia enorme»: Michael Carrick elogia al «fantástico» prodigio del Manchester United que batió su récord en la Champions League

M. Carrick
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Liga de Campeones

El Manchester United regresó a la Champions League con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah en Old Trafford. La sobresaliente actuación incluyó una exhibición magistral en el centro del campo del joven talento Kobbie Mainoo, lo que le valió grandes elogios de su entrenador. El equipo centra ahora su atención en un enorme duelo nacional, con la esperanza de trasladar esta nueva inercia al esperado derbi del fin de semana.

  • Un cómodo regreso a Europa

    El Manchester United celebró su regreso a la Liga de Campeones con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah, debutante en el torneo. Los goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez aseguraron los tres puntos en Old Trafford.

    Hablando con TNT Sports tras el pitido final, el entrenador Michael Carrick reflexionó sobre el rendimiento general del equipo y dijo: "Está bien dejar la portería a cero y, obviamente, ganar el partido. Parte de nuestro juego ofensivo fue fantástico. Fuimos peligrosos en las transiciones, defendimos bien en la mayor parte del partido. El resultado parece cómodo, pero no fue tan fácil como eso".

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    Dominando el centro del campo

    La nota más destacada de la noche fue la imponente actuación de Mainoo, que marcó el ritmo con una facilidad pasmosa. Carrick no tardó en señalar al talentoso centrocampista por su aportación excepcional al equipo.

    El entrenador explicó: «Kobbie [Mainoo] es un jugador fantástico, es bastante evidente verlo. Tiene una influencia enorme en nuestro juego y es una auténtica alegría contar con él. Por el centro del campo, hemos jugado bien al fútbol por momentos y podemos mejorar. Hay algunas señales buenas que hemos mostrado esta noche».

  • Siguiendo los pasos de su entrenador

    Mainoo completó 81 pases durante el partido. Según OptaJoe, es la cifra más alta de un jugador inglés para el club en un partido de la Champions League desde que el propio Carrick registró 89 contra el Olympiakos en febrero.

    Este brillo individual ayudó a restaurar la confianza colectiva de la plantilla tras un frustrante empate contra el Everton el pasado domingo. Carrick añadió: "La confianza está ahí, como en el Everton el domingo durante grandes tramos, solo recibió un golpe al final con el resultado. Siempre es bonito ganar. Otro gran partido el domingo".


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El foco se desplaza al derbi de Mánchester

    El Manchester United debe recuperarse ahora rápidamente y preparar un duelo monumental de la Premier League contra el Manchester City este domingo. Tras su dominante actuación europea, Carrick y sus jugadores estarán decididos a asegurarse el orgullo local en Old Trafford. Si Mainoo y sus compañeros de equipo pueden repetir esta eficacia, tendrán muchas opciones de frenar el inicio perfecto de un Manchester City.

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